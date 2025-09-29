NTN24
Feminicidio

Cómo el esposo de una exalcaldesa del Psuv terminó siendo señalado de un caso de aparente feminicidio en Falcón

septiembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Caso de feminicidio en Falcón
El señalado es nada menos que Jesús Eduardo Schotborgh Chirinos, exesposo de quien fuera alcaldesa por el Psuv del municipio Federación, Nayrobi Osteicoechea.

El estado Falcón está conmocionado por el caso de un supuesto suicidio que podría dar un giro: la joven Jossedy Sánchez fue encontrada dentro de un vehículo con un disparo en la cabeza y según el único testigo; ella misma se lo causó por no aceptar el fin de su relación amorosa.

Pero su familia protestó para que se investigue al hombre.

Pero su familia protestó para que se investigue al hombre.

Según cuentan familiares y allegados, la joven fallecida tenía un amorío con Jesús Schotborgh, que comenzó cuando Jossedy manejaba las redes sociales de la Alcaldía.

El acusado fue detenido días después y declaró que se encontraba con la víctima frente a la finca Nicaragua del sector El Tural, y que cuando este se bajó del auto para abrir el portón de entrada escuchó un disparo dentro del vehículo. Agregó que había dejado un revólver en el vehículo.

Según Medios Locales, la joven fue trasladada hasta la emergencia del hospital Emigdio Ríos, donde ingresó sin signos vitales.

En el lugar del hecho fue localizada el arma de fuego y el único cargo que, por ahora, se le imputa a Schotborgh es porte ilícito de arma.

La joven era estilista, estudiaba medicina y dejó una niña de siete años de edad.

Familiares de Jossedy protestaron con una nutrida concentración frente al CICPC de Churuguara, portando carteles, consignas y canciones lamentando este hecho.

Uno de los carteles lo llevaba la niña de 7 años, única hija de la víctima, que ahora queda huérfana.

Nayrobi Osteicoechea asumió la Alcaldía en 2021 tras la repentina muerte del alcalde electo del Psuv, Argenis Ramón Arcaya Romero.

