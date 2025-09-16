Utopix alerta que Venezuela podría registrar un centenar de feminicidios en 2025

La ONG Utopix alerta sobre el incremento en las cifras de feminicidios en Venezuela, y señala que este 2025 pude cerrar con al menos 100 casos.

La directora de la organización, Aimee Zambrano Ortiz, detalló que en el primer semestre del año se consumaron 76 feminicidios, al tiempo que se registraron otros 99 en grado de frustración y 60 homicidios de venezolanas en el exterior.

Zambrano explicó que los casos correspondientes a los meses de julio y agosto se encuentran en revisión, pero los números se acercan a un centenar de feminicidios.

Los estados que reportaron mayor número de casos fueron: Bolívar, Zulia, Miranda, Carabobo, Distrito Capital, Monagas, Táchira y Anzoátegui.

Sin embargo, recuerda que las cifras manejadas por la organización se guían por los reportes de medios de comunicación, debido a la falta de publicación de balances oficiales.

El pasado mes de marzo el Fiscal General de la República Tarek William Saab informó que desde de agosto de 2017 hasta febrero de 2025 un total de 68.899 personas fueron imputadas por violencia a la mujer en Venezuela.

Las armas utilizadas son armas de fuego, asfixia mecánica y armas blancas. La Policía Nacional Bolivariana está atenta a recibir denuncias de los casos de violencia en contra de la mujer al igual que las autoridades del Ministerio Público.

Según cifras oficiales un total de 540 hombres fueron condenados por femicidios en el país en los últimos 7 años.