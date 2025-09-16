NTN24
Martes, 16 de septiembre de 2025
Martes, 16 de septiembre de 2025
Feminicidio

Utopix alerta que Venezuela podría registrar un centenar de feminicidios en 2025

septiembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Feminicidio / Foto relacionada Pixabay
Los estados que reportaron mayor número de casos fueron: Bolívar, Zulia, Miranda, Carabobo, Distrito Capital, Monagas, Táchira y Anzoátegui.

La ONG Utopix alerta sobre el incremento en las cifras de feminicidios en Venezuela, y señala que este 2025 pude cerrar con al menos 100 casos.

o

La directora de la organización, Aimee Zambrano Ortiz, detalló que en el primer semestre del año se consumaron 76 feminicidios, al tiempo que se registraron otros 99 en grado de frustración y 60 homicidios de venezolanas en el exterior.

Zambrano explicó que los casos correspondientes a los meses de julio y agosto se encuentran en revisión, pero los números se acercan a un centenar de feminicidios.

Los estados que reportaron mayor número de casos fueron: Bolívar, Zulia, Miranda, Carabobo, Distrito Capital, Monagas, Táchira y Anzoátegui.

Sin embargo, recuerda que las cifras manejadas por la organización se guían por los reportes de medios de comunicación, debido a la falta de publicación de balances oficiales.

El pasado mes de marzo el Fiscal General de la República Tarek William Saab informó que desde de agosto de 2017 hasta febrero de 2025 un total de 68.899 personas fueron imputadas por violencia a la mujer en Venezuela.

o

Las armas utilizadas son armas de fuego, asfixia mecánica y armas blancas. La Policía Nacional Bolivariana está atenta a recibir denuncias de los casos de violencia en contra de la mujer al igual que las autoridades del Ministerio Público.

Según cifras oficiales un total de 540 hombres fueron condenados por femicidios en el país en los últimos 7 años.

Temas relacionados:

Feminicidio

Violencia de género

Violencia contra la mujer

Homicidio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tenemos pruebas; todo lo que tienen que hacer es ver la carga que quedó esparcida por todo el océano": Trump tras hundir segunda narcolancha venezolana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Las protestas en la Vuelta a España fueron un hito justificable o un acto bochornoso sin precedentes?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué efectos tendría para Colombia la descertificación, por parte de Estados Unidos, de la lucha contra las drogas?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las consecuencias de una posible descertificación de EE. UU. a Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro/ María Claudia Tarazona - Fotos EFE
María Claudia Tarazona

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Francisco Barbosa, exfiscal de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“La principal razón es que el gobierno Petro se alió con los criminales”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidroga

Aviones de combate y Nicolás Maduro - Fotos: AFP/EFE
Aviones de combate

"Es cuestión de tiempo y el cronómetro va en contra de Maduro": analista habla sobre la posibilidad de una acción de EE. UU. contra el régimen de Venezuela

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

"Tenemos pruebas; todo lo que tienen que hacer es ver la carga que quedó esparcida por todo el océano": Trump tras hundir segunda narcolancha venezolana

Nicolás Maduro
Despliegue militar de Estados Unidos

Maduro declara "deshechas" las comunicaciones con EE.UU. y califica de "extravagante" la revisión del barco pesquero venezolano

Más de Actualidad

Ver más
Bruno Retailleau, ministro del Interior de Francia - Foto: EFE
Despliegue militar

Francia se une a EE. UU. y refuerza despliegue antidrogas en sus islas del Caribe: "Impunidad cero para los sembradores de muerte"

Marco Rubio con Daniel Noboa en Ecuador. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio confirma que EE. UU. declara grupos terroristas a Los Choneros y Los Lobos: "Cooperan con carteles de Venezuela, Colombia y México"

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del régimen venezolano - Foto de referencia: EFE
Vladimir Padrino

La hija de Padrino López cambió la boda civil a esta locación militar

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Bruno Retailleau, ministro del Interior de Francia - Foto: EFE
Despliegue militar

Francia se une a EE. UU. y refuerza despliegue antidrogas en sus islas del Caribe: "Impunidad cero para los sembradores de muerte"

Marco Rubio con Daniel Noboa en Ecuador. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio confirma que EE. UU. declara grupos terroristas a Los Choneros y Los Lobos: "Cooperan con carteles de Venezuela, Colombia y México"

Luis Enrique | Foto: EFE
Luis Enrique

El PSG pierde a su pieza más fundamental: Luis Enrique fue operado con éxito tras sufrir accidente en bicicleta y estará ausente por un tiempo

Luis Suárez - AFP
Luis Suárez

Luis Suárez está en el centro de la polémica tras la final de la Leagues Cup: escupió a un miembro del cuerpo técnico rival

Se conocen detalles de la indumentaria de la Tricolor para el Mundial 2026 - Foto: AFP
Selección Colombia

Se conocen más detalles de la que sería la indumentaria de la Selección Colombia para el Mundial de 2026

Lionel Messi, jugador del Inter de Miami, y Cristiano Ronaldo, jugador del Al-Nassr - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo fue recibido con gritos de euforia en lugar donde Messi fue abucheado por desplante hacia los aficionados hace un año

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del régimen venezolano - Foto de referencia: EFE
Vladimir Padrino

La hija de Padrino López cambió la boda civil a esta locación militar

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda