NTN24
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Miss Venezuela

Miss Venezuela hace historia al coronar a Clara Vegas Goetz, hija de la exreina Andreina Goetz

diciembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Clara Vegas Goetz, Miss Venezuela 2025 / Foto: EFE
Las candidatas de los estados Monagas, Yaracuy y Mérida completaron el cuadro de cinco finalistas de la gala.

Venezuela coronó este jueves 4 de diciembre una nueva Miss, se trata de Clara Vegas Goetz, representante del estado Miranda, quien además es hija de Andreina Goetz, Miss Venezuela 1990.

La nueva reina de 23 años de edad, quien asegura que le gusta pintar, cantar, bailar, conocer otras culturas e idiomas; es modelo y actriz graduada en artes escénicas y representará al país en el próximo Miss Universo.

"Nosotros como venezolanos trabajamos por el futuro", dijo en inglés para remendar una torpe respuesta en español durante la decisiva ronda de preguntas. "Trabajamos por un futuro más brillante. Amor, paz y felicidad".

Tras anunciar los resultados, se vivió un emotivo momento, cuando Andreina se acercó entre lágrimas a la tarima para felicitar a su hija por el triunfo.

Uno de los espectáculos de mayor tradición en Venezuela, se celebró por tercer año consecutivo en la terraza de un centro comercial de Caracas, dirigido por la animadora Maite Delgado, lejos del lujo de los grandes escenarios del pasado.

Miss Venezuela / Foto: AFP

 

El concurso de belleza se celebró en Caracas en medio de las tensiones con Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el Caribe y que ha advertido "extremar la precaución" al sobrevolar el país, cuando de repente un petardo sonó a lo lejos. "¡Ay, nos invadieron!", bromeó una mujer en medio del espectáculo que continúo sin inconvenientes.

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre