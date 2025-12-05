Miss Venezuela hace historia al coronar a Clara Vegas Goetz, hija de la exreina Andreina Goetz

Venezuela coronó este jueves 4 de diciembre una nueva Miss, se trata de Clara Vegas Goetz, representante del estado Miranda, quien además es hija de Andreina Goetz, Miss Venezuela 1990.

VEA TAMBIÉN Miss Venezuela presentó su traje típico inspirado en la orquídea (+Video) o

La nueva reina de 23 años de edad, quien asegura que le gusta pintar, cantar, bailar, conocer otras culturas e idiomas; es modelo y actriz graduada en artes escénicas y representará al país en el próximo Miss Universo.

"Nosotros como venezolanos trabajamos por el futuro", dijo en inglés para remendar una torpe respuesta en español durante la decisiva ronda de preguntas. "Trabajamos por un futuro más brillante. Amor, paz y felicidad".

Las candidatas de los estados Monagas, Yaracuy y Mérida completaron el cuadro de cinco finalistas de la gala.

Tras anunciar los resultados, se vivió un emotivo momento, cuando Andreina se acercó entre lágrimas a la tarima para felicitar a su hija por el triunfo.

VEA TAMBIÉN Miss Venezuela tiene fecha y sus 24 candidatas o

Uno de los espectáculos de mayor tradición en Venezuela, se celebró por tercer año consecutivo en la terraza de un centro comercial de Caracas, dirigido por la animadora Maite Delgado, lejos del lujo de los grandes escenarios del pasado.

Miss Venezuela / Foto: AFP

El concurso de belleza se celebró en Caracas en medio de las tensiones con Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el Caribe y que ha advertido "extremar la precaución" al sobrevolar el país, cuando de repente un petardo sonó a lo lejos. "¡Ay, nos invadieron!", bromeó una mujer en medio del espectáculo que continúo sin inconvenientes.