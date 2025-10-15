NTN24
Miércoles, 15 de octubre de 2025
El Salvador del ‘Bolillo’ Gómez está cerca de quedarse sin mundial, pero aseguró que no es su culpa: “el problema es más de fondo”

octubre 15, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Hernán Darío 'el Bolillo' Gómez, técnico colombiano de El Salvador / FOTO: EFE
El técnico colombiano aseveró que no es culpa ni de él ni de sus jugadores la mala posición que tiene el equipo en las eliminatorias mundialistas.

El seleccionador de El Salvador, el colombiano Hernán Darío Gómez, rechazó este martes cualquier responsabilidad tras la derrota ante Guatemala, lo que deja al equipo con pocas posibilidades de clasificar al Mundial de 2026.

"Aquí nos pueden señalar a nosotros, pueden señalar a los jugadores, a la selección, pero el problema no está ni en nosotros ni en la selección, el problema es más de fondo", dijo el "Bolillo" Gómez en conferencia de prensa.

"Hace veintipico de años que no se va a ningún Mundial, nosotros llevamos aquí seis meses y no somos culpables de no ir al Mundial, no somos culpables de lo que está viviendo la selección", agregó.

El Salvador perdió en casa 1-0 ante Guatemala, en partido disputado en el Estadio Cuscatlán, en San Salvador.

A falta de dos fechas, Surinam y Panamá encabezan el Grupo A con 6 puntos, seguidos de Guatemala con 5 y El Salvador con 3.

El clasificatorio da tres boletos a los primeros de cada grupo para ir al Mundial y dos repescas a los dos mejores segundos.

En noviembre, El Salvador se jugará las últimas opciones mundialistas de visita ante Surinam y Panamá. Aunque no está eliminado, el equipo deberá ganar los dos partidos y esperar otros resultados.

El Salvador ha estado en dos Mundiales, el de México en 1970 y en el de España en 1982.

"Fracaso (hubiera sido) si nosotros hubiéramos llegado aquí y el equipo estuviera a tope y nosotros lo hubiéramos tirado abajo", declaró Gómez, que es seleccionador de El salvador desde el pasado mes de febrero.

"Esto es como la política, en la política nombran un presidente y ya se vuelve sospechoso, en el fútbol nombran un técnico y ya tienes 50 amigos y 50 enemigos", añadió.

Gómez achacó la mala clasificación del equipo a la falta de experiencia del plantel, compuesto principalmente por jugadores jóvenes con poca experiencia en este tipo de competiciones.

Pese a la situación, el técnico cafetero aseguró que está "contento" en su puesto y pidió tiempo para poder armar un equipo competitivo de cara al futuro.

"El Salvador como selección tiene mucho trabajo hacia adelante", afirmó Gómez, que ha disputado como entrenador tres mundiales con Colombia, Ecuador y Panamá.

