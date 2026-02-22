¿Perderá el Oscar? Timothée Chalamet no ganó el BAFTA como Mejor Actor: estos fueron los ganadores de los premios de la Academia Británica

Este domingo se llevó a cabo la entrega de los Premios BAFTA, los galardones británicos del cine, en los que la película Una batalla tras otra, protagonizada por Leonardo DiCaprio, se llevó el premio a la Mejor Película, mientras que, para sorpresa de muchos, 'Marty Supreme', filme protagonizado por Timothée Chalamet se llevó el récord al obtener 0 estatuillas de las 11 a las que estaba nominada.

En esta temporada de premios, Chalamet ha sido uno de los grandes favoritos gracias a su visceral interpretación de un joven que hace lo que sea necesario para competir en las grandes ligas del Tenis de mesa, sin medir las consecuencias éticas que sus decisiones implican.

A pesar de que la estrella de Hollywood ya se llevó el Critics Choice Awards y el Golden Globe como Mejor actor, sorpresivamente perdió el galardón ante Robert Aramayo (‘Los anillos de Poder’), quien estaba compitiendo por la película ‘I Swear’, en la que interpreta a un hombre con síndrome de Tourette.

Lo anterior levanta ciertas dudas sobre el rendimiento de 'Marty Supreme' en los premios Oscar y genera la pregunta si Timothée Chalamet podría llevarse o no la estatuilla.

Curiosamente, Aramayo no está nominado al Premio Oscar, pero este precedente podría dividir la votación entre los miembros de la Academia. Sin embargo, estas dudas se resolverán en la premiación.

A continuación, le presentamos la lista de los principales ganadores:

Mejor película – ‘Una batalla tras otra’

Mejor director – Paul Thomas Anderson, ‘Una batalla tras otra’

Mejor actriz – Jessie Buckley, ‘Hamnet’

Mejor actor – Robert Aramayo, ‘I Swear’ (Incontrolable)

Mejor actriz de reparto – Wunmi Mosaku, ‘Sinners’

Mejor actor de reparto – Sean Penn, ‘Una batalla tras otra’

Mejor película británica – ‘Hamnet’

Mejor película en lengua no inglesa – ‘Valor Sentimental’ (Noruega)

Mejor película de animación – ‘Zootopía 2’