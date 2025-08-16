NTN24
Sábado, 16 de agosto de 2025
Sábado, 16 de agosto de 2025
Huracán

El huracán Erin se intensifica a tormenta de categoría 4 a medida que se acerca al Caribe

agosto 16, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Imagen satelital proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) muestra el huracán Erin formándose en el Océano Atlántico el 15 de agosto de 2025 - AFP
Imagen satelital proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) muestra el huracán Erin formándose en el Océano Atlántico el 15 de agosto de 2025 - AFP
Funcionarios meteorológicos advierten sobre posibles inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Este sábado, el huracán Erin se fortaleció hasta convertirse en tormenta de categoría 4 a medida que avanzaba hacia el Caribe.

o

Por ello, los funcionarios meteorológicos advirtieron sobre posibles inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) sostuvo en su último balance que “los vientos máximos sostenidos de la tormenta habían aumentado a 145 millas (230 kilómetros) por hora a las 8:00 am (1200 GMT), convirtiéndola en un huracán de gran magnitud”.

Erin, el primer huracán de la temporada atlántica de este año, se localizó a unas 120 millas (195 kilómetros) al noreste de Anguila, en el norte de las Islas de Sotavento, un área que incluye las Islas Vírgenes Estadounidenses y Británicas.

Al respecto, el NHC comunicó: "Erin es un huracán de categoría 4 en la escala de vientos huracanados de Saffir-Simpson".

"Se espera un fortalecimiento rápido y continuo hoy, seguido de fluctuaciones en la intensidad durante el fin de semana", sostiene el reporte.

Las alertas de tormenta tropical seguían vigentes para St Martin, St Barthelemy y Sint Maarten. Se espera que el centro del huracán se mueva durante el fin de semana justo al norte del norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

NHC indica, a su vez, que la tormenta podría inundar las islas con hasta seis pulgadas (15 centímetros) de lluvia en áreas aisladas, según el NHC.

o

“Las olas generadas por Erin afectarán partes del norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, La Española y las Islas Turcas y Caicos durante el fin de semana”, detalla el NHC.

“Esas olas se extenderán a las Bahamas, Bermudas y la costa este de Estados Unidos a principios de la próxima semana, creando "corrientes de resaca potencialmente mortales", acota.

Se espera que la temporada de huracanes en el Atlántico, que va desde junio hasta finales de noviembre, sea más intensa de lo normal, predicen los meteorólogos estadounidenses.

o

Varias tormentas poderosas causaron estragos en la región el año pasado, incluido el huracán Helene, que mató a más de 200 personas en el sureste de Estados Unidos.

Un huracán se forma sobre aguas oceánicas cálidas, generalmente en los trópicos, cuando una serie de condiciones se combinan para crear un sistema de baja presión que gira y se intensifica.

El proceso comienza con tormentas eléctricas que se desarrollan sobre el océano. El aire cálido y húmedo de estas tormentas se eleva, creando una zona de baja presión en la superficie.

Este aire ascendente se enfría y se condensa, liberando calor y fortaleciendo aún más la tormenta. La rotación de la Tierra hace que el aire gire en espiral hacia el centro de baja presión, formando un vórtice.

En ese sentido, si los vientos alcanzan velocidades de 119 km/h o más, la tormenta se considera un huracán.

Temas relacionados:

Huracán

Caribe

Informe

Reporte

Balance

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estados Unidos en el Caribe ya movió sus fichas contra el cartel que representa Nicolás Maduro": Antonio de la Cruz sobre despliegue de fuerzas navales

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Es tan corrupto que puede quitar 700 millones de dólares al pueblo de Venezuela": legislador colombo-estadounidense Bernie Moreno habla de incautaciones de bienes a Maduro

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Vladímir Putin en cumbre en Alaska - Fotos EFE
Cumbre Trump-Putin

"Putin debe entender que hay límites": exasesor de la Casa Blanca sobre cumbre entre Trump y el presidente ruso

Nicolás Maduro sobre fondo de marinos de Estados Unidos Fotos_ (EFE)
Fuerzas Militares

"Estados Unidos en el Caribe ya movió sus fichas contra el cartel que representa Nicolás Maduro": Antonio de la Cruz sobre despliegue de fuerzas navales

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Foto de las elecciones en Bolivia (EFE)
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Más de Actualidad

Ver más
Multitudinaria marcha en Colombia - Foto Paloma Valencia, senadora
Marchas

Masiva participación en marcha por la libertad y la democracia que se realizó en Colombia en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez

Lula da Silva | Foto: EFE
Brasil

General retirado admite que ideó un plan para asesinar al presidente Lula da Silva en 2022

Petro, Trump, Maduro, Sheinbaum y Lula da Silva - Fotos EFE
Estados Unidos y Venezuela

"Petro, Sheinbaum, Lula da Silva e inclusive el Gobierno de España deben definir de qué lado están": Hugo Acha, experto en seguridad, sobre acciones de EE. UU. hacia el régimen de Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Agente del Sebin / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Represión en Venezuela

"Hay precedentes de muertos en los centros de tortura": hijo de Perkins Rocha sobre la represión del régimen a un año de las elecciones en Venezuela

Multitudinaria marcha en Colombia - Foto Paloma Valencia, senadora
Marchas

Masiva participación en marcha por la libertad y la democracia que se realizó en Colombia en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez

Cardi B - AFP
Cardi B

Cardi B fue demandada casi dos años después por arrojar un micrófono contra una fan a la que "le causó lesiones físicas"

Robin Peguero, candidato demócrata que busca competirle el escaño a María Elvira Salazar - Foto: NTN24
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

"Los latinos están notando que no votaron por esto": candidato demócrata que competirá por el escaño de María Elvira Salazar en el Congreso de EE. UU.

Lula da Silva | Foto: EFE
Brasil

General retirado admite que ideó un plan para asesinar al presidente Lula da Silva en 2022

Descubren un insecto palo gigante en Australia - Imagen vía Reuters
Científicos

Descubren un insecto gigante en Australia y es calificado como el más pesado registrado hasta ahora en el país

Álvaro Uribe y Jaime Granados - Foto AFP
Álvaro Uribe

El abogado de Álvaro Uribe anticipó que hará una petición de libertad a favor del exmandatario tras fallo que lo halló culpable en dos delitos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano