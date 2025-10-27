NTN24
Lunes, 27 de octubre de 2025
Secuestros del ELN

"Es algo inhumano para nosotros": familiar de policía secuestrado por el ELN habla en NTN24 sobre ‘juicio revolucionario’ anunciado por el grupo guerrillero

octubre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Alejandra Sanabria, esposa de Franki Esley Hoyos Murcia, dialogó con NTN24 sobre la situación de los funcionarios secuestrados.

El grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció que dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y dos uniformados de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional, quienes están secuestrados desde hace varios meses, “pasarán a juicio revolucionario” tras “agotadas las gestiones para una solución amigable y negociada”.

o

Se trata de los funcionarios Jesús Antonio Pacheco Oviedo, Rodrigo Antonio López Estrada, Yordin Fabián Pérez Mendoza y Franki Esley Hoyos Murcia, quienes podrían recibir supuestas penas de entre tres y siete años de cautiverio, según dijo el grupo guerrillero.

Alejandra Sanabria, esposa de Franki Esley Hoyos Murcia, dialogó con NTN24 sobre la situación de los secuestrados y aseguró que se trata de un trato inhumano tanto para las víctimas como para sus familias.

o

"Recibimos esta noticia en la madrugada con mucho dolor, mucha angustia. Esto es algo inhumano para nosotros como familia y para ellos que están allá retenidos", dijo.

En el caso puntual de su esposo, Sanabria dijo que "él se ve más delgado, se le nota el desgaste, la angustia que tiene".

Según dijo, su esposo iba a recibir el cargo en comisión en Arauca e iba viajando por tierra cuando lo retuvieron integrantes del ELN junto a su compañero.

Sanabria también expresó su frustración por la falta de respuesta del Gobierno colombiano ante sus peticiones de ayuda e hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que tome cartas en el asunto.

"Que por favor hagan la gestión, que se pongan la mano en el corazón. No más indiferencia. Necesitamos que ellos inicien la mesa de negociación", aseguró.

