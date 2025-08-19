Presidente Petro afirma que la "Segunda Marquetalia con asiento en Venezuela" estaría detrás del asesinato de Miguel Uribe y que ese grupo junto al ELN esperan una "invasión" de EE. UU.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió en un mensaje publicado en X a las investigaciones en curso por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay quien falleció el pasado 11 de agosto como producto de un atentado contra su vida perpetrado en la ciudad de Bogotá, más de dos meses atrás, el 7 de junio.

Petro aclaró que nunca ha afirmado que el ELN esté detrás del magnicidio y que las investigaciones apuntan a que el grupo detrás del magnicidio en la denominada Segunda Marquetalia, una organización derivada de las disidencias de las Farc.

El mandatario se pronunció luego de que el comandante del ELN, Antonio García, afirmara que no está detrás del atentado ante supuestas afirmaciones que en ese sentido había hecho el presidente.

“Los indicios muestran una vía hacia la segunda Marquetalia, con asiento en Venezuela y Colombia; es probable que le hayan pagado a la Segunda Marquetalia por asesinar al senador. No hay indicios hacia el ELN, pero si hacia la Segunda Marquetalia, ambas agrupaciones están en guerra abierta contra el gobierno, están en una oposición armada”, afirmó Petro.

Para el mandatario los dos grupos están centrados en las economías ilícitas y “han entrado en guerra entre sí, después de la trampa que el ELN le puso a la Segunda Marquetalia en territorio venezolano”.

El presidente indicó que la guerra entre esas dos organizaciones se libra en Venezuela y pidió a Maduro sacar a los dos grupos del país.

“Es importante que Venezuela determine sacar los dos grupos de su territorio a fondo; he logrado con la anuencia de Maduro, golpear al ELN en la frontera con Norte de Santander Decenas de toneladas de cocaína han caído del lado venezolano y funcionarios públicos sobornados”, aseveró.

Petro afirmó, a su vez, que ambos grupos “esperan una invasión de Estados Unidos” “para adueñarse de más riquezas ilícitas en los territorios de los dos países” y “construir una situación similar a la de Libia, Siria e Irak”.

“Sectores de la extrema derecha de Colombia, Venezuela y EEUU, presionan esta aventura violenta, que no solo molestaría a Maduro, sino que dejaría una herida abierta en Latinoamérica, en la antigua Gran Colombia, imborrable por generaciones entre pueblos hermanos”, sostuvo.

Afirmó, que “para el bien de Colombia y Venezuela, no debe haber grupos armados binacionales, dirigidos por extranjeros, en nuestros territorios”.

“Los extranjeros que controlan las finanzas del ELN y la Segunda Marquetalia están centrados exclusivamente en los negocios ilegales y no en la política. Los transforman en ejército de ocupación en Venezuela y Colombia”, expresó.

Uribe Turbay fue víctima del atentado en un parque al occidente de Bogotá cuando se encontraba en un evento de su campaña política de cara a las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia. En cámaras quedó registrado el momento en el que un joven, menor de edad y que luego fue detenido, le disparó directamente a la cabeza en repetidas ocasiones y a plena luz del día.