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Lunes, 30 de marzo de 2026
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Vente Venezuela

"Es como un faro de luz en medio de toda la oscuridad que hemos vivido": María Oropeza, dirigente de Vente Venezuela, celebra la reapertura de la sede del partido en Caracas

marzo 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
María Oropeza, coordinadora de Vente Venezuela en el estado Portuguesa y exprisionera política, describió la reapertura como un momento simbólico para el país.

El partido Vente Venezuela reabrió su sede principal del Bejucal en Caracas, después de meses cerrada tras ser saqueada por el régimen venezolano a finales de 2024. El espacio político fue recuperado en medio de lo que dirigentes del partido describen como cambios significativos en el país desde el 3 de enero de 2025.

María Oropeza, coordinadora de Vente Venezuela en el estado Portuguesa y exprisionera política, describió la reapertura como un momento simbólico para la organización. "La reapertura del Bejucal como sede de Vente Venezuela es también un espacio que se abre para todos aquellos ciudadanos que amamos y defendemos la libertad de Venezuela", afirmó en entrevista con NTN24.

La dirigente explicó que "el Bejucal es como un faro de luz en medio de toda la oscuridad que hemos vivido", en referencia a lo que calificó como "la peor represión en la historia de Venezuela". Según Oropeza, varios miembros de la organización sufrieron prisión, mientras otros tuvieron que vivir en clandestinidad o partir al exilio, separados de sus familias.

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Sin embargo, Oropeza fue clara al señalar que "aún no hay libertad plena" en Venezuela. "Mientras exista esa cúpula que está en el poder, no va a haber libertad plena en Venezuela", advirtió.

La coordinadora indicó que todavía hay presos políticos que deben ser liberados y excarcelados que no han sido beneficiados con la ley de amnistía, que describió como "condicionada y cuestionada". “Nosotros como ciudadanos venezolanos no vamos a descansar hasta que por fin la democracia deje de ser un anhelo y un sueño y convertirse en una realidad”, subrayó.

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