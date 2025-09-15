NTN24
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Donald Trump

"Tenemos pruebas; todo lo que tienen que hacer es ver la carga que quedó esparcida por todo el océano": Trump tras hundir segunda narcolancha venezolana

septiembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El Gobierno de EE. UU. atacó en aguas internacionales una lancha cargada con droga que zarpó desde territorio venezolano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado sobre el nuevo ataque contra una embarcación cargada con droga que llevó a cabo la Marina en aguas del Caribe.

El operativo se llevó a cabo, según Trump, en aguas internacionales. Además, el mandatario aseguró que el bote salió de Venezuela y fue interceptado por las tropas que fueron desplegadas desde hace varios días en el sur del mar.

En medio de la tensión con el régimen venezolano, al que la administración Trump acusa de liderar la organización narcotraficante Cartel de los Soles, las Fuerzas Armadas de EE. UU. sigue llevando a cabo operativos en el límite de las aguas del país liderado por Nicolás Maduro.

Luego de que se confirmara el "ataque cinético", el presidente Trump respondió a preguntas desde el Despacho Oval de la Casa Blanca y se refirió al tema.

Un corresponsal abordó el ataque y le preguntó: "¿Qué nos puede decir sobre este barco venezolano que fue interceptado? ¿Y planea mostrar pruebas de que eran narco-terroristas que iban rumbo a Estados Unidos?".

A lo que el presidente Trump respondió:

"Bueno, tenemos pruebas. Todo lo que tienes que hacer es ver la carga que quedó esparcida por todo el océano: grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todos lados. Además, tenemos evidencia grabada de que estaban saliendo".

Y agregó: "hemos grabado con mucho cuidado, porque sabemos que ustedes (los medios) estarían detrás de nosotros. Somos muy cuidadosos. El ejército ha sido increíble, y el general Kane me mostró hace un rato la grabación. Pueden verla, pero no hace falta, porque tenemos pruebas grabadas y evidencia".

Según Trump, su administración tiene información sobre "de dónde salieron, cuándo salieron, qué llevaban y todas esas otras cosas que a ustedes les gustaría tener".

Asimismo, agregó que, desde que se desplegaron las Fuerzas Armadas en el sur del Caribe, el flujo de narcolanchas ha disminuido:

"Hemos notado que ya no hay barcos en el océano. Vemos que ya no hay barcos. Cuando fuimos la primera vez, había cientos de botes. Ahora no hay ninguno".

Y añadió: "¿Me pregunto por qué? Significa que probablemente ya no están llegando drogas por mar. Tal vez también estén deteniendo a algunos pescadores. Quiero decir, para ser honestos, si yo fuera un pescador, no querría salir a pescar allí. Como si dijera: "Vamos a dar un paseo", pero pensaría: "Hombre, tal vez crean que tengo drogas abajo".

Para el mandatario, esto significa que las drogas no están entrando por el mar, "pero sí llegan por tierra".

Sobre esto, el magnate dijo: "¿sabes qué les estamos diciendo a los carteles ahora mismo? Que vamos a detenerlos también. Cuando vengan por tierra, los vamos a detener igual que detenemos los barcos".

