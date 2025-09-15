NTN24
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Donald Trump

Trump confirma un segundo ataque de EE. UU. contra una embarcación de Venezuela que transportaba drogas en aguas internacionales

septiembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto: Gobierno de EE. UU.
"El ataque se produjo mientras estos narcoterroristas confirmados de Venezuela se encontraban en aguas internacionales", dijo Trump.

Hace algunos minutos el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que llevó a cabo un nuevo ataque contra una embarcación presuntamente cargada con droga.

El operativo se llevó a cabo, según Trump, en aguas internacionales. Además, el mandatario aseguró que el bote salió de Venezuela y fue interceptado por las tropas que fueron desplegadas desde hace varios días en el sur del mar Caribe.

En medio de la tensión con el régimen venezolano, al que la administración Trump acusa de liderar la organización narcotraficante Cartel de los Soles, las Fuerzas Armadas de EE. UU. sigue llevando a cabo operativos en el límite de las aguas del país liderado por Nicolás Maduro.

"Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos llevaron a cabo un SEGUNDO ataque cinético contra cárteles de narcotraficantes y narcoterroristas extraordinariamente violentos e identificados con certeza en la zona de responsabilidad del Comando Sur (SOUTHCOM)".

Y agregó que "el ataque se produjo mientras estos narcoterroristas confirmados de Venezuela se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales".

A lo que denominó como "un arma mortal que envenena a los estadounidenses".

Según Trump, la presunta droga que iba alojada en la embarcación tenía "destino a los Estados Unidos":

"Estos cárteles de narcotraficantes extremadamente violentos SUPONEN UNA AMENAZA para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de los Estados Unidos".

Asimismo, confirmó que tres personas murieron en el ataque de las Fuerzas Armadas: "El ataque se saldó con la muerte de tres terroristas varones en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido en este ataque".

Finalmente, lanzó una advertencia: "si transportas drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡Te estamos buscando! las actividades ilícitas de estos cárteles han tenido consecuencias devastadoras para las comunidades estadounidenses durante décadas, causando la muerte de millones de ciudadanos estadounidenses. Ya no más".

