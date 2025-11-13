NTN24
Jueves, 13 de noviembre de 2025
La Noche

"Es el comienzo del fin, este noviembre y diciembre, de las tres tiranías trogloditas totalitarias de los tres piratas del Caribe": Tuto Quiroga desde el X Diálogo Presidencial del Grupo IDEA

noviembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Exmandatarios integrantes de la iniciativa analizaron en compañía de NTN24 la situación en la región amenazada por varios regímenes.

Durante el X Diálogo Presidencial de la Iniciativa Democrática de España y Las Américas (Grupo IDEA), donde líderes iberoamericanos debatieron sobre “América Latina y el final de las dictaduras”, un grupo de exmandatarios integrantes analizó en compañía de NTN24 la situación en la región amenazada por varios regímenes.

o

Durante su intervención, el expresidente del gobierno español José María Aznar cuestionó la posición del actual gobierno de Pedro Sánchez frente a las dictaduras, como la de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Un Gobierno radical populista de izquierda (...) una coalición antinacional, anticonstitucional, anti-institucional, por lo tanto, esa coalición tiende a alinearse con aquello que no debe”, señaló.

A su turno, el expresidente de Bolivia Jorge “Tuto” Quiroga defendió la victoria de la oposición en Venezuela en las pasadas elecciones presidenciales en las que su candidato Edmundo González, con apoyo de María Corina Machado, derrotó a Nicolás Maduro.

o

Quiroga mencionó la situación actual en la región con el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe cerca de Venezuela y señaló: “Lo único que interesa es lo que va a pasar ahora en Venezuela y el efecto cascada sobre Nicaragua y Cuba (...) Es el comienzo del fin, este noviembre y diciembre, de las tres tiranías trogloditas totalitarias de los tres piratas del Caribe. Es ahora o nunca”, comentó.

Jamil Mahuad, expresidente de Ecuador, argumentó que “el narcotráfico es el problema más grave de América Latina” y enfatizó en que “hay que luchar de manera conjunta” contra dicho flagelo.

o

Finalmente, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez dijo que “el régimen venezolano es una amenaza, destruye sus instituciones y ha sido una amenaza para Colombia.

“Una amenaza porque alberga a terroristas colombianos. Porque sirve al narcotráfico colombiano. Una amenaza para la juventud, para la familia, para la democracia, para la economía. Y es una amenaza para Estados Unidos, como lo es Colombia que suministra 1800 toneladas de cocaína al mercado (...) Por lo tanto, no cuestionaría la necesidad del uso de la fuerza”, comentó.

