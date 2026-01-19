Departamento de Justicia de EE. UU. reveló que el hijo de Nicolás Maduro se reunió con disidencias de las Farc en Colombia para coordinar rutas de narcotráfico

Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del dictador Nicolás Maduro, se reunió con las disidencias de las Farc en Medellín, Colombia, según un escrito de acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

De acuerdo con el documento, al que tuvo acceso NTN24, el hijo del líder del régimen de Venezuela sostuvo un encuentro en 2020 con las disidencias para coordinar el traslado de cargamentos de armas y cocaína.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirma en el escrito que dicha reunión sirvió para establecer rutas para transportar cocaína y armas a través de Colombia y que tenían como destino la unión americana.

Además, detalla que el hijo de Maduro tiene un papel fundamental dentro de la estructura criminal del Cartel de los Soles del que su padre es acusado por Estados Unidos de ser el líder.

"Alrededor de 2020, Maduro Guerra asistió a una reunión en Medellín, Colombia, con dos representantes de las Farc. Durante la reunión, Maduro Guerra discutió los arreglos para transportar grandes cantidades de cocaína y armas a través de Colombia y hacia los Estados Unidos", dice el documento.

Y también señala que el acuerdo de transportar drogas y armas era "durante los siguientes seis años, hasta aproximadamente 2026".

"Maduro Guerra también discutió el pago a las Farc con armas en relación con los cargamentos de cocaína", puntualiza el texto.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, por medio de información proporcionada por la inteligencia norteamericana, también explica los viajes que el hijo del dictador realizaba a Isla Margarita.

A estos viajes, Maduro Guerra llega en aviones propiedad de Pdvsa, cargados en esa isla con grandes cantidades de droga, lo que demostraría el uso de la empresa petrolera venezolana para el tráfico de drogas del Cartel de los Soles.

"El acusado visitaba la Isla Margarita aproximadamente dos veces al mes. Maduro Guerra llegaba en avión Falcón 900 propiedad de Pdvsa", detalla el documento.

Además, hace énfasis en que: "El avión se cargaba con grandes paquetes que, según entendía el capitán, eran drogas. Maduro Guerra en una ocasión afirmó que el avión podía ir a donde quisiera, incluso a Estados Unidos".

En entrevista con NTN24, el abogado Miguel Ávila comentó que es difícil que el entonces alcalde de Medellín (Daniel Quintero) no recibiera informes sobre el encuentro entre "Nicolasito" y las disidencias de las FARC.

El invitado afirmó que podría ser una especulación, pero de conocerse la reunión y no informar al Gobierno indicaría que "tanto la Policía como la alcaldía para esa época estuviesen encubriendo alguna información de importancia nacional con grupos al margen de la ley, narcoterroristas".

Por dichos delitos, el hijo de Nicolás Maduro podría enfrentar una pena de cadena perpetua en Estados Unidos, según la justicia norteamericana.

Por su parte, Paciano Padrón, abogado, escritor y analista político venezolano, conversó con el canal de las Américas sobre este tema.

El analista señaló en la entrevista que esto solo demuestra a que nivel llegó el "avance no solo de Nicolás Maduro, sino también de Nicolasito y de la señora".

"El uso de los aviones de Pdvsa ha sido una constante por parte de estos narcotraficantes que han hecho del Estado un instrumento. ¿Por qué era tan difícil ir contra el Cartel de los Soles? Porque tiene la estructura del Estado a sus servicios", agregó.