NTN24
Jueves, 21 de agosto de 2025
Gobierno de Estados Unidos

"Es la primera vez en mucho tiempo que EE. UU. reúne instrumentos militares de poder para dirigirse a organizaciones criminales en América Latina": Brian Fonseca

agosto 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Brian Fonseca, director del Jack D. Gordon Institute de la Universidad Internacional de Florida, ofreció una entrevista en El Informativo USA de NTN24.

La Marina de Estados Unidos informó el miércoles que sus infantes comenzaron a cargar unidades militares en el USS Iwo Jima (LHD 7), embarcación destinada a navegar en el mar Caribe tras zarpar desde la Base Naval de Norfolk, en Virginia.

Cabe resaltar que de acuerdo con información de Reuters más de 4.500 marineros incluidos 2.200 infantes de marina se encuentran a bordo de tres buques anfibios el USS San Antonio (LPD 17), el USS Fort Lauderdale (LPD 28) y el USS Iwo Jima (LHD 7).

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos iniciaron un despliegue sin precedentes en aguas de América Latina y el Caribe, el cual tiene como objetivo combatir las organizaciones narcoterroristas de la región, entre ellas el Cartel de los Soles, presuntamente dirigido por el cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro.

