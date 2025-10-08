NTN24
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Daniel Noboa

“Es muy probable que no se hayan medido los riesgos para el traslado de Daniel Noboa”: secretaria de seguridad de Quito

octubre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
El gobierno informó que las autoridades capturaron a cinco personas que serán procesadas por cargos de terrorismo e intento de asesinato.

En las últimas horas se conoció que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sufrió un ataque presuntamente a balazos y piedras contra el vehículo en el que viajaba.

El gobierno informó que las autoridades capturaron a cinco personas que serán procesadas por cargos de terrorismo e intento de asesinato.

Las autoridades atribuyen la agresión a células criminales infiltradas en las manifestaciones que realizan los indígenas en contra del gobierno.

Para hablar sobre este tema, Carolina Andrade, secretaria de seguridad de Quito, conversó con el programa La Mañana de NTN24.

o

La invitada aseguró que: “se va a iniciar una investigación a la seguridad presidencial porque es muy probable que no se hayan medido los riesgos para el traslado del mandatario y eso pudo haber generado esta exposición”.

“Si es que las condiciones vía terrestre no eran las adecuadas debió trasladarse vía aérea”, añadió.

Andrade también reiteró que “la estrategia por parte del gobierno nacional ha sido trasladarse vía terrestre para generar esta apertura de las vías bloqueadas”.

Temas relacionados:

Daniel Noboa

Ecuador

Protestas Ecuador

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No solo fue una masacre porque fue contra judíos sino por la forma en que la se llevó a cabo": Marcos Peckel analiza el ataque de Hamás contra Israel tras su segundo aniversario

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Su propio entorno ha estado negociando a sus espaldas, sacrificando a Maduro": María Corina Machado sentencia que con presión de EE.UU. "Maduro va a salir del poder"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen busca mantener un canal de negociación bajo la condición de chantaje y extorsión”: exembajador venezolano sobre decisión de EE.UU. de cancelar acercamientos diplomáticos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Tras dos años de conflicto, ¿cómo ha cambiado Gaza y qué ha pasado con los rehenes israelíes?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Mi hija está devastada, dice que le robaron su infancia": esposa del activista Lewis Mendoza, detenido arbitrariamente por el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué imagen ha dejado la guerra tras dos años del ataque de Hamás a Israel?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Fleur Hassan-Nahoum, ex vicealcaldesa de Jerusalén y el presidente de Colombia, Gustavo Petro | Foto: AFP
Gustavo Petro

“Me encantaría que entrara en Gaza para que se dé cuenta de quiénes son los enemigos”: ex vicealcaldesa de Jerusalén envía mensaje a Petro

Foto del grupo Hamas en Palestina - AFP
Hamás

Hamás califica ataque del 7 de octubre como "respuesta histórica" a la ocupación israelí de Gaza

Flotilla Global Sumud - AFP
ETA

Dos exintegrantes de ETA estaban entre los 50 españoles detenidos por Israel tras interceptación de la flotilla Global Sumud

Foto de referencia: AFP
Israel

Tras dos años de conflicto, ¿cómo ha cambiado Gaza y qué ha pasado con los rehenes israelíes?

Foto de referencia: AFP
Israel

Israel conmemora el segundo aniversario del ataque de Hamás en medio de la expectativa por los diálogos para terminar el conflicto

Más de Actualidad

Ver más
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos - Foto: AFP
Kristi Noem

Kristi Noem criticó duramente al anterior secretario de Seguridad de EE. UU. por dejar pasar gente por la frontera sur: "No sé cómo podía dormir por las noches"

Presidente de la Generalitat, Salvador Illa
Cataluña

"Las comunidades latinoamericanas aportan al crecimiento del país": Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, criticó posición de Trump frente a la migración

Miguel Uribe Londoño | Foto AFP News
Colombia

“Usted incita al odio e incita a que a mí también me asesinen”: Padre de Miguel Uribe lanza fuertes declaraciones hacia Gustavo Petro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos - Foto: AFP
Kristi Noem

Kristi Noem criticó duramente al anterior secretario de Seguridad de EE. UU. por dejar pasar gente por la frontera sur: "No sé cómo podía dormir por las noches"

Presidente de la Generalitat, Salvador Illa
Cataluña

"Las comunidades latinoamericanas aportan al crecimiento del país": Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, criticó posición de Trump frente a la migración

TikTok - AFP
Prohibición TikTok

Estados Unidos y China llegan a un acuerdo para que TikTok "pase a ser propiedad controlada" por manos estadounidenses

Diana de Gales y Carlos lll | Foto EFE
Príncipe William

El príncipe William habla como nunca antes del divorcio de sus padres: “Uno aprende de ello”

Miguel Uribe Londoño | Foto AFP News
Colombia

“Usted incita al odio e incita a que a mí también me asesinen”: Padre de Miguel Uribe lanza fuertes declaraciones hacia Gustavo Petro

Flor Denis Ruiz a la final del lanzamiento de jabalina en Mundial de Atletismo 2025 - Foto: AFP
Atletismo

Colombia dice presente en la final del lanzamiento de jabalina, en el Campeonato Mundial de Atletismo 2025

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Si no tiene garantía de exilio, Maduro no va a dejar el poder": Héctor Schamis sobre posible negociación entre EE.UU. y Maduro como platea Grenell

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda