“Es muy probable que no se hayan medido los riesgos para el traslado de Daniel Noboa”: secretaria de seguridad de Quito

En las últimas horas se conoció que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sufrió un ataque presuntamente a balazos y piedras contra el vehículo en el que viajaba.

El gobierno informó que las autoridades capturaron a cinco personas que serán procesadas por cargos de terrorismo e intento de asesinato.

Las autoridades atribuyen la agresión a células criminales infiltradas en las manifestaciones que realizan los indígenas en contra del gobierno.

Para hablar sobre este tema, Carolina Andrade, secretaria de seguridad de Quito, conversó con el programa La Mañana de NTN24.

La invitada aseguró que: “se va a iniciar una investigación a la seguridad presidencial porque es muy probable que no se hayan medido los riesgos para el traslado del mandatario y eso pudo haber generado esta exposición”.

“Si es que las condiciones vía terrestre no eran las adecuadas debió trasladarse vía aérea”, añadió.

Andrade también reiteró que “la estrategia por parte del gobierno nacional ha sido trasladarse vía terrestre para generar esta apertura de las vías bloqueadas”.