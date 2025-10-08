"Mi hija está devastada, dice que le robaron su infancia": esposa del activista Lewis Mendoza, detenido arbitrariamente por el régimen de Maduro

El activista opositor Lewis Mendoza, coordinador de la organización Somos Trujillo y activista vinculado al partido de María Corina Machado, Vente Venezuela, fue detenido arbitrariamente por el régimen de Nicolás Maduro mientras se encontraba en su casa con su familia.

En un video grabado por su esposa, Jennifer Rosales, quedó captado el momento de la detención de Mendoza y los dramáticos momentos que vivió su hija con tan solo nueve años.

Jennifer Rosales contó en La Mañana de NTN24 detalles de la dramática situación que vivió su familia con la detención de su esposo.

VEA TAMBIÉN Maduro y Cabello madrugan para anunciar la militarización de los estados Carabobo y La Guaira o

“Mi hija está devastada, dice que le robaron su infancia y tiene un drama muy grande por lo que vivió en la detención de su padre”, dijo Rosales.

A su vez, contó que todo comenzó desde el pasado viernes 3 de octubre cuando se le acercó un funcionario del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y le dijo a su suegra que querían hablar con Lewis.

“A las 3 de la tarde llegaron varios funcionarios y se instalaron al frente de la casa. Nos alumbraban con linternas amedrentándonos. Mi hija tenía fiebre y no podíamos salir”, detalló.

“El día 4 de octubre llegaron más funcionarios que empezaron a darle duro a la reja. Estábamos rodeados por todos lados como si fuéramos unos delincuentes”, narró.

En ese sentido, explicó que a su esposo lo acusan de terrorismo, incitación al odio y financiamiento del terrorismo.

“Él se entregó por voluntad propia y no supimos más de él hasta el domingo que me dejaron verlo cinco minutos”, contó.

Al mismo tiempo, narró que los agentes del CONAS, al servicio del régimen de Maduro, le pidieron que borrara el video de la detención.

“Lo que ellos quieren es que yo borre el video donde yo salgo pidiendo ayuda. Me dijeron que si yo borro el video va a ayudar a mi esposo en todo el proceso”, indicó.

“Me dijeron que borrara los videos porque eso le hace daño a él y a mí”, añadió.