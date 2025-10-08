NTN24
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Presos políticos en Venezuela

"Mi hija está devastada, dice que le robaron su infancia": esposa del activista Lewis Mendoza, detenido arbitrariamente por el régimen de Maduro

octubre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Jennifer Rosales, esposa del activista Lewis Mendoza, detenido por el régimen de Nicolás Maduro, contó detalles de la dramática situación que vivió su familia.

El activista opositor Lewis Mendoza, coordinador de la organización Somos Trujillo y activista vinculado al partido de María Corina Machado, Vente Venezuela, fue detenido arbitrariamente por el régimen de Nicolás Maduro mientras se encontraba en su casa con su familia.

En un video grabado por su esposa, Jennifer Rosales, quedó captado el momento de la detención de Mendoza y los dramáticos momentos que vivió su hija con tan solo nueve años.

Jennifer Rosales contó en La Mañana de NTN24 detalles de la dramática situación que vivió su familia con la detención de su esposo.

o

Mi hija está devastada, dice que le robaron su infancia y tiene un drama muy grande por lo que vivió en la detención de su padre”, dijo Rosales.

A su vez, contó que todo comenzó desde el pasado viernes 3 de octubre cuando se le acercó un funcionario del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y le dijo a su suegra que querían hablar con Lewis.

A las 3 de la tarde llegaron varios funcionarios y se instalaron al frente de la casa. Nos alumbraban con linternas amedrentándonos. Mi hija tenía fiebre y no podíamos salir”, detalló.

El día 4 de octubre llegaron más funcionarios que empezaron a darle duro a la reja. Estábamos rodeados por todos lados como si fuéramos unos delincuentes”, narró.

En ese sentido, explicó que a su esposo lo acusan de terrorismo, incitación al odio y financiamiento del terrorismo.

o

Él se entregó por voluntad propia y no supimos más de él hasta el domingo que me dejaron verlo cinco minutos”, contó.

Al mismo tiempo, narró que los agentes del CONAS, al servicio del régimen de Maduro, le pidieron que borrara el video de la detención.

“Lo que ellos quieren es que yo borre el video donde yo salgo pidiendo ayuda. Me dijeron que si yo borro el video va a ayudar a mi esposo en todo el proceso”, indicó.

“Me dijeron que borrara los videos porque eso le hace daño a él y a mí”, añadió.

Temas relacionados:

Presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos

María Corina Machado

Vente Venezuela

Régimen de Maduro

Video

Detenciones arbitrarias

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No solo fue una masacre porque fue contra judíos sino por la forma en que la se llevó a cabo": Marcos Peckel analiza el ataque de Hamás contra Israel tras su segundo aniversario

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Su propio entorno ha estado negociando a sus espaldas, sacrificando a Maduro": María Corina Machado sentencia que con presión de EE.UU. "Maduro va a salir del poder"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen busca mantener un canal de negociación bajo la condición de chantaje y extorsión”: exembajador venezolano sobre decisión de EE.UU. de cancelar acercamientos diplomáticos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Tras dos años de conflicto, ¿cómo ha cambiado Gaza y qué ha pasado con los rehenes israelíes?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Mi hija está devastada, dice que le robaron su infancia": esposa del activista Lewis Mendoza, detenido arbitrariamente por el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué imagen ha dejado la guerra tras dos años del ataque de Hamás a Israel?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Fleur Hassan-Nahoum, ex vicealcaldesa de Jerusalén y el presidente de Colombia, Gustavo Petro | Foto: AFP
Gustavo Petro

“Me encantaría que entrara en Gaza para que se dé cuenta de quiénes son los enemigos”: ex vicealcaldesa de Jerusalén envía mensaje a Petro

Foto del grupo Hamas en Palestina - AFP
Hamás

Hamás califica ataque del 7 de octubre como "respuesta histórica" a la ocupación israelí de Gaza

Flotilla Global Sumud - AFP
ETA

Dos exintegrantes de ETA estaban entre los 50 españoles detenidos por Israel tras interceptación de la flotilla Global Sumud

Foto de referencia: AFP
Israel

Tras dos años de conflicto, ¿cómo ha cambiado Gaza y qué ha pasado con los rehenes israelíes?

Foto de referencia: AFP
Israel

Israel conmemora el segundo aniversario del ataque de Hamás en medio de la expectativa por los diálogos para terminar el conflicto

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro es denunciado ante la ONU por parte del abogado de la familia de Miguel Uribe Turbay - Foto. EFE
ONU

El presidente Gustavo Petro es denunciado ante la ONU por parte de la familia de Miguel Uribe Turbay

Venezolanos en Argentina
Presos políticos en Venezuela

Venezolanos en Argentina piden a Italia presionar por la liberación de los presos políticos

Marco Rubio y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Marco Rubio

"Trump está dispuesto a mantener la escalada hasta lograr su objetivo", analista internacional sobre las palabras de Marco Rubio a Nicolás Maduro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto referencia de un pandillero capturado en Guatemala | AFP
Guatemala

Justicia en Guatemala condenó a 46 pandilleros a 178 años de cárcel por delitos de extorsión y asesinato

Gustavo Petro es denunciado ante la ONU por parte del abogado de la familia de Miguel Uribe Turbay - Foto. EFE
ONU

El presidente Gustavo Petro es denunciado ante la ONU por parte de la familia de Miguel Uribe Turbay

Ejército de Ecuador - Foto: EFE
Venezolanos en Ecuador

Detienen a varios venezolanos en operativo contra la minería ilegal en Ecuador

Venezolanos en Argentina
Presos políticos en Venezuela

Venezolanos en Argentina piden a Italia presionar por la liberación de los presos políticos

Marco Rubio y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Marco Rubio

"Trump está dispuesto a mantener la escalada hasta lograr su objetivo", analista internacional sobre las palabras de Marco Rubio a Nicolás Maduro

Transporte público - Foto NTN24
Aumento del pasaje

Oficializan nuevo aumento del pasaje urbano en Venezuela en medio del alza del dólar

Selección Colombia | Foto: AFP
Selección Colombia

Bajas sensibles para la selección Colombia: estos son los tres jugadores que se perderán los amistosos contra México y Canadá

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda