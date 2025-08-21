Presidente Petro comparte la foto de uno de los presuntos responsables del atentado en Cali: "Es alias Sebastián y pertenece a las estructuras del EMC"

Este jueves, la ciudad de Cali, al sur de Colombia, fue el epicentro de un atentado terrorista con explosivos que dejó al menos a seis personas muertas y decenas más heridas.

Tras el acto terrorista, la comunidad retuvo a una persona señalada de ser uno de los responsables de detonar los explosivos que han dejado también graves daños materiales.

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro reveló detalles de la persona capturada y señalado como uno de los presuntos responsables.

“Este es uno de los presuntos responsables del atentado en Cali con camión/bomba, capturado por la comunidad en el lugar de los hechos”, dijo el mandatario colombiano desde su cuenta de X.

El jefe de Estado aseguró que se trata de alias ‘Sebastián’, miembro de la estructura del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC.

“Pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias Marlon, subordinado a la Junta del Narcotráfico”, señaló.

Petro publicó la fotografía del hombre mientras era capturado por la Policía y una imagen en la que aparece con uniforme militar y un arma.

Luego de la emergencia que se produjo por el acto terrorista en la capital del Valle del Cauca, al sur de Colombia, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, ordenó la militarización de la ciudad y decretó la prohibición de circulación de camiones de alta carga, incluidos trasteos, desde las 7 de la noche hasta las 4 de la madrugada de este viernes (hora local).