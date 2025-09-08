NTN24
Lunes, 08 de septiembre de 2025
Brasil

"Es un factor de tensión incompatible con la vocación pacífica de esta región": presidente de Brasil habla de despliegue militar de Estados Unidos en El Caribe

septiembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil (AFP)
Estados Unidos desplegó buques de guerra con 4.000 efectivos de la marina en el Mar Caribe, cerca de Venezuela y envió el fin de semana una decena de cazas F-35 a Puerto Rico.

Brasil rechazó este lunes la presencia militar de Estados Unidos en aguas del sur del Caribe en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, que aumentó las tropas en sus fronteras.

Estados Unidos desplegó buques de guerra con 4.000 efectivos de la marina en el Mar Caribe, cerca de Venezuela y envió el fin de semana una decena de cazas F-35 a Puerto Rico como parte de un operativo antinarcóticos.

"La presencia de fuerzas armadas de la mayor potencia en el mar Caribe es un factor de tensión incompatible con la vocación pacífica de esta región", dijo el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, al abrir una reunión virtual de los BRICS, en la que también participó su par chino, Xi Jinping, y el ruso Vladimir Putin.

El despliegue coincide además con el aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de nexos con el narcotráfico.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, realizó a su vez una visita sorpresa a Puerto Rico este lunes, según anunció la gobernadora de ese territorio, Jenniffer González, en la red social X.

González agradeció a Trump "y a su gobierno por reconocer el valor estratégico que Puerto Rico tiene para la seguridad nacional de Estados Unidos y la lucha contra los cárteles de la droga" en el hemisferio, "perpetuada por el narcodictador Nicolás Maduro".

Hegseth también visitó el USS Iwo Jima, uno de los ocho buques de la Marina en el Caribe, según una publicación del Pentágono en redes sociales.

La publicación incluía un video de Hegseth dirigiéndose al personal militar a bordo del barco de guerra, con el jefe del Pentágono diciéndoles que estaban trabajando para "poner fin al envenenamiento del pueblo estadounidense", en alusión al narcotráfico.

La visita se produce una semana después de que Estados Unidos informó sobre el ataque a una supuesta embarcación de contrabando de drogas procedente de Venezuela, una acción que, según Trump, mató a 11 presuntos narcotraficantes de la pandilla Tren de Aragua, declarada organización terrorista por su gobierno.

Trump además advirtió el viernes a Venezuela que sus aviones serán "derribados" si representan una amenaza, luego de que cazas venezolanos sobrevolaran un buque estadounidense en el Caribe.

Maduro, en tanto, aumentó a 25.000 los efectivos de la Fuerza Armada en estados fronterizos con Colombia y el Caribe.

La movilización refuerza operaciones en los estados de Táchira y Zulia, cerca de la frontera con Colombia. También se refuerza la vigilancia en la fachada caribeña, incluyendo costas de la Guajira y en el estado Falcón, donde están las refinerías de petróleo más importantes del país.

Amplía además su presencia en la fachada oriental Caribeña-Atlántica, en los estados Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro, este último fronterizo con Guyana.

