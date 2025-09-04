"Es un miedo a lo que ellos saben que puede significar una reactivación de la sociedad venezolana": exembajador de Caracas en Canadá sobre amenaza de Diosdado Cabello a María Corina Machado

La líder opositora venezolana María Corina Machado respondió a la amenaza directa que le hizo Diosdado Cabello en medio de la creciente tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

Para hablar sobre este tema, Orlando Viera Blanco, exembajador de Venezuela en Canadá y politólogo, conversó con El Informativo de NTN24.

Blanco afirmó que en el régimen “están profundamente aterrorizados y atemorizados de lo que está sucediendo en este momento en Venezuela”.

Esto porque: “Jamás en la historia republicana latinoamericana se ha visto que un Estado haya sido penetrado y convertido en una organización criminal”.

El politólogo puntualizó que la respuesta internacional al despliegue militar estadounidense “pasó de una diplomacia retorica y lirica a una diplomacia absolutamente coercitiva”.

Y, afirmó que lo que hizo Diosdado de responder con más amenazas es algo “a lo que ya nos tiene acostumbrado el régimen”, y que “con mayor represión y con mayores crimines de lesa humanidad no es más que un continuo de actitudes criminales que no son nada nuevo en el horizonte”.

“Estas cobardes amenazas se hacen en un momento de mucha desesperación, de mucha vulnerabilidad y donde las cosas pintan que van a ser difíciles de superar”, sentenció.

El exembajador de Venezuela en Canadá expresó: “Se acabaron los tiempos donde las organizaciones criminales van más rápido, donde los crimines de lesa humanidad va más rápido que la velocidad de respuesta de los países que quieren vivir y quieren imponer la democracia y la paz en el mundo”.

“Y esa es la desesperación de un hombre como Cabello, que cobardemente amenaza a María Corina con su vida”, continuó diciendo.

Blanco finalizó expresando que el miedo que siente el régimen venezolano no solamente viene de la Casa Blanca o a Trump, sino que “es un miedo a lo que ellos saben que es la fuerza latente que, en cualquier momento, cuando lleguen las circunstancias de hacerlo, puede significar una removilización y reactivación de la sociedad venezolana”.