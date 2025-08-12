Secretario Rubio ratifica postura de Estados Unidos sobre Maduro: "es el jefe de una organización logística del narcotráfico, un cartel"

Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, ratificó este martes la postura de Estados Unidos respecto al régimen venezolano encabezado por Nicolás Maduro.

En entrevista con la personalidad de radio estadounidense Sid Rosenberg para el programa 'Sid and Friends in the Morning' o 'Sid y sus amigos por la mañana', Rubio respondió a una pregunta en la que le confirmaban la cifra que está ofreciendo la Unión Americana como recompensa por información que ayude a dar con el paradero de Maduro, que es de 50 millones de dólares.

VEA TAMBIÉN "Este tipo Petro ha sido bastante errático en su toma de decisiones": secretario Rubio sobre violencia en Colombia que llevó a magnicidio de Miguel Uribe o

"Maduro, bueno, lo llaman dictador porque lo es y todo eso, no es un funcionario del gobierno", aseguró Rubio.

El funcionario norteamericano agregó que Estados Unidos no reconoce "la legitimidad de ese Gobierno", con el que la administración Trump ha tenido fuertes disgustos políticos.

Ese no es un gobierno legítimo. Lo que sí es, es el jefe de una organización logística del narcotráfico, un cártel.

El presidente estadounidense, Donald Trump, cabe recordar, ordenó a las fuerzas armadas combatir los carteles latinoamericanos designados por Estados Unidos como organizaciones "terroristas" globales.

El New York Times, citando a fuentes anónimas, aseguró el viernes que el presidente ordenó al Pentágono que comenzara a usar la fuerza militar contra los cárteles designados como organizaciones terroristas.

La misma administración aumentó el jueves de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por "información que conduzca al arresto" de Nicolás Maduro, según informó en ese momento la fiscal general Pam Bondi en la red social X.

"Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anuncian una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro", escribió Bondi.

La administración del expresidente demócrata Joe Biden había subido a 25 millones de dólares la cantidad ofrecida por la cabeza del régimen venezolano, acusado, entre tanto, de narcotráfico y corrupción.

Tanto el Gobierno de Biden como el de Trump reconocieron como "presidente legítimo" de Venezuela al opositor Edmundo González Urrutia, quien reclama el triunfo en las elecciones de 2024.

La Casa Blanca acusa al régimen venezolano de mover los hilos de la banda criminal Tren de Aragua, declarada por Washington organización "terrorista" global, lo que no le ha impedido enviar a emisarios a negociar con altos cargos venezolanos la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela.

En julio el mismo Rubio, que se ha caracterizado siempre por ser un férreo crítico de Maduro, anunció la liberación de 10 estadounidenses detenidos en Venezuela en virtud de un acuerdo alcanzado con la ayuda de El Salvador.

Estados Unidos y Venezuela, cabe resaltar, no mantienen relaciones diplomáticas desde el primer mandato de Trump (2017-2021).