NTN24
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Gustavo Petro

“Es una señal para Petro si sigue en esa línea de apoyar al Cartel de los Soles”: Antonio de la Cruz sobre advertencia de Trump de “derribar” aviones venezolanos

septiembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Antonio de la Cruz, presidente de Inter American Trends, habló sobre las advertencias de Trump de derribar aviones venezolanos si representan una amenaza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que autorizó a las Fuerzas Armadas derribar aviones venezolanos si representaban una amenaza para sus unidades desplegadas en el Mar Caribe.

Para hablar sobre este tema, Antonio de la Cruz, analista político y presidente de Inter American Trends, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

De la Cruz afirmó que el presidente Trump está en este momento “reconfigurando la geometría del poder en términos de los bloques influencias”.

Y agregó que las Américas “es el área de la influencia de los Estados Unidos y allí Maduro, con todo lo que podemos ver de una organización global narcoterrorista, es una pieza que necesita para poder controlar todo el espacio que significa las Américas y el Caribe se convierte un teatro”.

o

“Lo que estamos viendo en el Caribe no es una guerra convencional, sino un cerco calculado. Una campaña de disuasión y de cómo ir cercando totalmente”, añadió.

“Esa acción que hizo Maduro de enviar los dos F16, que fue simbólico sobrevolando el destructor estadounidense, fue un gesto de desafío, un intento de asedio, de demostrar que el cartel tiene algún margen de acción después de lo que ocurrió con la lancha que llevaba droga”, puntualizó.

Además de que considera que en las advertencias de Trump “hay señales para Cuba y Nicaragua que son aliados de Maduro, que tienen posiciones secundarias y que podrían sostener su defensa si logran actuar juntos”.

Así como también que “es una señal para la presidente de México, para Petro si sigue en esa línea de apoyar al Cartel de los Soles, es una señal para los que actúan en Ecuador, es una señal para todos aquellos que hoy en la región se han insertado a estas organizaciones del manejo de la droga que son una amenaza para Estados Unidos”.

