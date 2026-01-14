"Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo": Trump sobre el futuro de Groenlandia

El presidente Donald Trump dijo este miércoles que el control de Estados Unidos sobre Groenlandia es "vital" para su proyecto Cúpula Dorada, un proyecto de sistema de defensa aérea y antimisiles.

"Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de Seguridad Nacional. Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo", señaló Trump, quien ha mostrado su intención de adueñarse de esa isla del Ártico, un territorio autónomo de Dinamarca.

"La OTAN será más formidable y efectiva cuando Groenlandia esté en manos de EE.UU. Cualquier otra cosa por debajo de eso es inaceptable", escribió el mandatario estadounidense en redes sociales.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunirán este miércoles en Washington con el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y la jefa de la diplomacia groenlandesa, Vivian Motzfeldt, para hablar del futuro de la isla.

A la espera de la reunión de este miércoles, Dinamarca trató de reforzar su posición, anunciando que robustecerá su presencia militar en Groenlandia.

"Continuaremos reforzando nuestra presencia militar en Groenlandia, pero igualmente insistiremos en el seno de la OTAN para más ejercicios y una presencia mayor de la OTAN en el Ártico", escribió el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, en un comunicado.

Desde que regresó al cargo hace casi un año, Trump ha hablado de tomar esta estratégica y poco habitada isla en el Ártico. Pero elevó el tono después del letal ataque estadounidense en Venezuela el 3 de enero.

Trump dijo el pasado viernes que tendría Groenlandia "lo quieran o no" y "si no logramos hacerlo de la forma fácil, lo haremos de la forma difícil", expresó el mandatario estadounidense.

El presidente argumenta que su país necesita este territorio porque de no hacerlo, entonces lo ocuparían Rusia o China.

Las dos potencias rivales han intensificado su actividad en el Ártico, donde el hielo se derrite debido al cambio climático, pero ninguna reclama Groenlandia.