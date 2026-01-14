NTN24
Miércoles, 14 de enero de 2026
Miércoles, 14 de enero de 2026
Estados Unidos

"Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo": Trump sobre el futuro de Groenlandia

enero 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump | Foto: AFP
JD Vance y Marco Rubio se reunirán en Washington con el ministro de Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, y la jefa de la diplomacia groenlandesa, Vivian Motzfeldt, para hablar del futuro de la isla.

El presidente Donald Trump dijo este miércoles que el control de Estados Unidos sobre Groenlandia es "vital" para su proyecto Cúpula Dorada, un proyecto de sistema de defensa aérea y antimisiles.

"Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de Seguridad Nacional. Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo", señaló Trump, quien ha mostrado su intención de adueñarse de esa isla del Ártico, un territorio autónomo de Dinamarca.

"La OTAN será más formidable y efectiva cuando Groenlandia esté en manos de EE.UU. Cualquier otra cosa por debajo de eso es inaceptable", escribió el mandatario estadounidense en redes sociales.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunirán este miércoles en Washington con el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y la jefa de la diplomacia groenlandesa, Vivian Motzfeldt, para hablar del futuro de la isla.

A la espera de la reunión de este miércoles, Dinamarca trató de reforzar su posición, anunciando que robustecerá su presencia militar en Groenlandia.

"Continuaremos reforzando nuestra presencia militar en Groenlandia, pero igualmente insistiremos en el seno de la OTAN para más ejercicios y una presencia mayor de la OTAN en el Ártico", escribió el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, en un comunicado.

o

Desde que regresó al cargo hace casi un año, Trump ha hablado de tomar esta estratégica y poco habitada isla en el Ártico. Pero elevó el tono después del letal ataque estadounidense en Venezuela el 3 de enero.

Trump dijo el pasado viernes que tendría Groenlandia "lo quieran o no" y "si no logramos hacerlo de la forma fácil, lo haremos de la forma difícil", expresó el mandatario estadounidense.

El presidente argumenta que su país necesita este territorio porque de no hacerlo, entonces lo ocuparían Rusia o China.

Las dos potencias rivales han intensificado su actividad en el Ártico, donde el hielo se derrite debido al cambio climático, pero ninguna reclama Groenlandia.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Groenlandia

Control

Defensa

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El secuestrador se consideró "secuestrado": hablan familiares de presos políticos sobre comparecencia de Maduro en EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿La dictadura venezolana está replicando la 'puerta giratoria' con los presos políticos?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El impacto de la falta de apoyo regional es muy significativo para Irán": experto analiza la actualidad del régimen en medio de fuertes protestas y la amenaza de EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El régimen está jugando con nuestras esperanzas y con las familias": hija de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Se dio cuenta de que no es intocable": esto fue lo que pasó dentro de la primera audiencia de Maduro en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Foto: AFP
Irán

"El impacto de la falta de apoyo regional es muy significativo para Irán": experto analiza la actualidad del régimen en medio de fuertes protestas y la amenaza de EE. UU.

Nicolás Maduro en Nueva York - Fotos EFE
Cae Maduro en Venezuela

El secuestrador se consideró "secuestrado": hablan familiares de presos políticos sobre comparecencia de Maduro en EE. UU.

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano / Familiares de presos políticos en Venezuela - Fotos: EFE
Presos políticos

¿La dictadura venezolana está replicando la 'puerta giratoria' con los presos políticos?

Gustavo Petro - EFE
Gobierno de Colombia

"Un fracaso": Omar Bula sobre Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que convocó Petro en Colombia

Donald Trump y protestas en Irán - EFE
Estados Unidos e Irán

"El sistema bancario iraní ya hace años que está fuera del sistema internacional": analista sobre amenaza de Trump de imponer aranceles a países que comercien con Irán

Más de Actualidad

Ver más
Virgilio Laverde, preso político excarcelado en Venezuela. (Comité de DDHH de Vente Venezuela)
Excarcelaciones en Venezuela

Confirman la excarcelación de Virgilio Laverde, coordinador juvenil de Vente Venezuela

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

Gobierno de Trump amplía la lista de países con prohibición de viaje a Estados Unidos

Donald Trump y Javier Milei / FOTO: EFE
Javier Milei

“Argentina saluda la presión de Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”: Javier Milei

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Virgilio Laverde, preso político excarcelado en Venezuela. (Comité de DDHH de Vente Venezuela)
Excarcelaciones en Venezuela

Confirman la excarcelación de Virgilio Laverde, coordinador juvenil de Vente Venezuela

Foto de referencia
Mundial 2026

FIFA revela la astronómica cifra que recibirá el campeón del Mundial 2026

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

Gobierno de Trump amplía la lista de países con prohibición de viaje a Estados Unidos

Donald Trump y Javier Milei / FOTO: EFE
Javier Milei

“Argentina saluda la presión de Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”: Javier Milei

Aviones de la aerolínea Copa Airlines - Foto: EFE
Copa Airlines

Copa Airlines extiende suspensión de vuelos hacia Maiquetía y evalúa otra ciudad de Venezuela como destino

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

Emmanuel Macron, presidente de Francia (AFP)
Ataque de Estados Unidos en Venezuela

Tras la detención de Maduro, Macrón llamó a María Corina para darle su apoyo y el régimen amenaza con "acciones diplomáticas"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre