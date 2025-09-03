España considera que el narcotráfico no debe ser combatido con métodos militares

El ataque del Ejército de Estados Unidos contra una embarcación cargada de droga proveniente de Venezuela, continúa generando reacciones internacionales, en el caso de España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, expresó que el país defiende la lucha contra el narcotráfico pero rechaza que sea a través de métodos militares.

Para Albares, el narcotráfico debe ser erradicado utilizando políticas civiles y policiales.

Reiteró que España apoya a todos los gobiernos que combaten el tráfico de drogas que se ha extendido en América Latina y Europa, no obstante, señaló que hasta el momento la única información que se maneja sobre la operación militar en aguas del Caribe, es la suministrada por el presidente Donald Trump.

Trump anunció el martes la muerte de 11 personas en un ataque en el Caribe contra una embarcación que según Washington transportaba drogas desde Venezuela, un paso más en la escalada con el régimen de Nicolás Maduro tras el despliegue de navíos en la zona.

El mandatario estadounidense publicó un video en su red Truth Social en el que se ve una lancha rápida transportando a varias personas, segundos antes de ser atacada y de explotar en llamas.

Las fuerzas estadounidenses "dispararon contra una embarcación (...) que transportaba muchas drogas", dijo Trump en la Casa Blanca. "Así que la eliminamos", precisó.