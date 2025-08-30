NTN24
Sábado, 30 de agosto de 2025
Régimen de Nicaragua

Régimen de Daniel Ortega entregó muerto a un abogado que había sido detenido en medio de una redada dos semanas atrás

agosto 30, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Desaparición forzada en Nicaragua | Foto AFP News
El hecho es denunciado como una desaparición forzada y crimen de Estado por organizaciones de derechos humanos.

El régimen de Daniel Ortega entregó muerto el viernes a un abogado que había sido detenido en medio de una redada dos semanas atrás, según informó la Gran Confederación Opositora Nicaragüense en sus redes sociales.

Se trata de Cárdenas, quien desempeñaba un rol clave como asesor jurídico de la Conferencia Episcopal de Nicaragua en la mesa del Diálogo Nacional.

Cárdenas era reconocido por su amplia experiencia en Derecho Administrativo y Constitucional, además de su labor como docente universitario y su trayectoria como asesor legal de la Contraloría General de la República entre 1997 y 2016.

El abogado había sido víctima de múltiples abusos en años recientes. En 2018, específicamente el 20 de agosto, fue secuestrado de su vivienda en San Andrés, municipio de Sandino, Managua, en un acto de hostigamiento presenciado por su esposa e hijas.

Antes de ese incidente, Cárdenas había recibido amenazas telefónicas que intentaban forzarlo a abandonar su puesto de asesor técnico en la Conferencia Episcopal durante el Diálogo Nacional. La Conferencia Episcopal aclaró entonces que no era un asesor permanente, pero sí contaba con credenciales como especialista de la Contraloría General.

Tras permanecer desaparecido, en la madrugada del lunes pasado se notificó al Instituto de Medicina Legal para el reconocimiento de su cuerpo. La Asociación Democrática de Abogados de Nicaragua y el Movimiento de Unidad Democrática calificaron este hecho como una “desaparición forzada y crimen de Estado”.

En un comunicado, ambas organizaciones denunciaron: “Rechazamos el terrorismo de Estado que Ortega y Murillo ejercen contra el pueblo nicaragüense. Este acto debe ser condenado con firmeza por la comunidad internacional y los organismos que defienden los derechos humanos universales”.

La violencia en Nicaragua continúa. El lunes 25 de agosto se reportó la muerte de otro opositor, Mauricio Alonso Petri, de 64 años, originario del departamento de Carazo, quien también se desempeñó como presidente departamental.

