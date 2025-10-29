NTN24
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Océano Pacífico

México no logró rescatar al único sobreviviente de último ataque de EE. UU. a presuntas narcolanchas en el Pacífico

octubre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
El Pentágono había informado, previamente, que las autoridades mexicanas asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate del sobreviviente.

La Marina de México no logró rescatar al único sobreviviente del último ataque de fuerzas estadounidenses contra lanchas presuntamente cargadas de droga en el Pacífico, que dejó 14 muertos, informó este miércoles la presidente Claudia Sheinbaum.

"No logró rescatarlo", respondió la mandataria a una pregunta sobre el tema durante su habitual rueda de prensa matutina, aunque no especificó si continuaba el operativo que realizaba la marina a más de 800 kilómetros del puerto de Acapulco.

Tras el ataque, ocurrido el lunes, el Pentágono dijo que autoridades mexicanas asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate del sobreviviente.

Sheinbaum afirmó que han pedido a Estados Unidos que informe de las nacionalidades de los fallecidos en el ataque.

La mandataria añadió que su administración solicitó al embajador estadounidense, Ronald Johnson, mejorar los protocolos de seguridad binacionales para estos casos.

"Primero porque no queremos que haya una violación a nuestra soberanía ni tampoco este tipo de operaciones en la zona económica (exclusiva)", que es la franja marítima de hasta 200 millas náuticas donde cada país tiene derecho a explorar y explotar recursos naturales, agregó Sheinbaum.

"Segundo, porque pudiera haber un mexicano, más allá de que sea delincuente o no, en una de estas embarcaciones", añadió.

Sheinbaum afirmó que en principio Johnson estuvo de acuerdo, aunque debe consultar el tema con su gobierno.

El secretario del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, informó el martes que fueron atacadas cuatro embarcaciones que transportaban narcóticos.

“Ayer, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas (DTO) que trafican narcóticos en el Pacífico Oriental”, indicó Hegseth.

El secretario expresó que las cuatro embarcaciones “eran conocidas por nuestro aparato de inteligencia, transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban estupefacientes”.

“Ocho narcoterroristas hombres se encontraban a bordo de la embarcación durante el primer ataque. Cuatro narcoterroristas hombres se encontraban a bordo durante el segundo ataque. Tres narcoterroristas hombres se encontraban a bordo durante el tercer ataque. Un total de 14 narcoterroristas murieron durante los tres ataques, con un sobreviviente”, expresó el secretario en una publicación en X.

Hegseth precisó que todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y “no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses”.

Estados Unidos comenzó a realizar estos ataques a inicios de septiembre, y ha destruido al menos 14 lanchas en el Caribe y en el Pacífico con un balance de 57 muertos.

