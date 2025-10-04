NTN24
Sábado, 04 de octubre de 2025
Guerra entre Rusia y Ucrania

Especial Clic Verde: La guerra en Ucrania arrasa bosques, aguas y especies

octubre 4, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Incendios masivos, contaminación por infraestructuras destruidas y daños a cuencas y acuíferos han reducido la capacidad de recuperación de ecosistemas enteros, con pérdidas que podrían tardar décadas en revertirse, advierten informes internacionales y expertos.

La guerra en Ucrania ha dejado cicatrices profundas en el medio ambiente, con un impacto devastador en los ecosistemas del país. Los bosques, que cubren cerca de una quinta parte del territorio, han sufrido la pérdida de aproximadamente 1,7 millones de hectáreas, lo que representa el 15% de su superficie forestal.

Los incendios, responsables de entre el 45% y el 65% de esta pérdida, no solo destruyen la flora local, sino que también dañan el hábitat de numerosas especies animales. Esta destrucción incrementa las emisiones de carbono y reduce la capacidad de los bosques para regular el clima.

Además, la guerra ha afectado gravemente los recursos hídricos de Ucrania. La destrucción de infraestructuras clave, como refinerías, oleoductos y plantas nucleares, ha provocado contaminación del aire y riesgos de contaminación de aguas subterráneas y superficiales.

El daño a ríos y lagos ha puesto en peligro tanto a los ecosistemas acuáticos como a las comunidades que dependen de estas fuentes para su consumo y sustento.

Frente a este panorama, las autoridades ucranianas discuten presentar demandas por “ecocidio”, un crimen ambiental que involucra daños graves y a largo plazo a los ecosistemas.

Expertos señalan que la restauración de estos ecosistemas podría llevar décadas, ya que se requiere no solo reconstruir infraestructuras, sino también proteger y recuperar el medio ambiente, crucial para la supervivencia humana y el equilibrio ecológico global.

Myroslav Slaboshpytskyi director de cine ucraniano, subraya que la guerra está teniendo un impacto peor en el cambio climático que otras fuentes de contaminación mundial. "Es una catástrofe ecológica y humana", afirma, pidiendo a la comunidad internacional que se movilice para abordar este ecocidio.

“No solo se trata de los incendios o la contaminación de los ríos, los residuos de bombas y misiles también están afectando gravemente al ecosistema”, explica Slaboshpytskyi. “No soy científico, pero puedo ver cómo la naturaleza está cambiando, lo que está ocurriendo en Ucrania es un retroceso tremendo, y esto tendrá consecuencias a largo plazo”.

La recuperación de Ucrania no solo será una tarea política, sino también una necesidad medioambiental urgente, que implicará esfuerzos sostenidos a nivel global para reparar y proteger la biodiversidad.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"La respuesta de Hamás no es una rendición": periodista experto en Medio Oriente sobre propuesta de paz liderada por Donald Trump

Protestas en Bogotá (AFP)
Protestas

Rechazo en Colombia a vandalismo de encapuchados en protestas pro Palestina: sectores cuestionan postura del presidente Petro

José Daniel Ferrer - AFP
Cuba

Confirman decisión de José Daniel Ferrer de salir de Cuba cuando el régimen lo libere: "donde quiera que resida, será siempre un ejemplo para todos"

Foto: Senador Rick Scott en entrevista para NTN24
Régimen de Maduro

"Esperaría que Maduro vea que sus días están contados y huya a Rusia o China antes": senador Rick Scott sobre conflicto armado formal de EE. UU. contra los carteles en el Caribe

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Este es el documento en el que Donald Trump declara "conflicto armado formal" contra los carteles de drogas

