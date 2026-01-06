"Tan ilegítima es ella como Nicolás Maduro; espero que su presencia se limite a horas": Marta Lucía Ramírez sobre transición en Venezuela con Delcy Rodríguez

Colombia presentó nota de protesta a Estados Unidos. El Gobierno de Gustavo Petro recurrirá al respaldo de los organismos multilaterales para hacer frente a las que considera “amenazas derivadas de una posible acción militar de Estados Unidos”, similar a la ocurrida el pasado sábado en Venezuela.

VEA TAMBIÉN Juez autorizó atención médica para Maduro y su esposa mientras permanecen bajo custodia federal o

Así lo manifestó este martes 6 de enero la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, durante una conferencia de prensa, en la que afirmó: "Seguimos insistiendo en que debe cumplirse el derecho internacional, deben respetarse los principios de la democracia y deben respetarse también los principios que se han creado en el orden internacional que están contenidos en la Carta de las Naciones Unidas".

VEA TAMBIÉN ¿Cuál será el futuro de Venezuela tras la captura de Maduro? Expertos responden si es conveniente un llamado a elecciones antes del plazo establecido por Trump o

A propósito de este asunto, la exvicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, dio su punto de vista en el programa La Tarde de NTN24.

Sobre los constantes señalamientos de Petro a Trump, la entrevistada recalcó: “Para ser respetado toca respetar, y un mandatario no se puede poner a decir cualquier cosa como cualquier persona que está en la calle en una actitud camorrera”.

Ramírez complementó respecto a la mencionada carta de protesta: “La Cancillería colombiana ha perdido muchísima credibilidad, iniciativa, influencia... Es una protesta tonta que no tendrá trascendencia”.

Ramírez también se pronunció sobre la transición en curso en Venezuela liderada por Delcy Rodríguez.

"Genera mucha preocupación (...). Tan ilegítima es ella como Nicolás Maduro. Espero que cualquier presencia de Delcy se limite a horas", aseveró.