NTN24
Martes, 06 de enero de 2026
Martes, 06 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

"Tan ilegítima es ella como Nicolás Maduro; espero que su presencia se limite a horas": Marta Lucía Ramírez sobre transición en Venezuela con Delcy Rodríguez

enero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Además, Ramírez habló en la Tarde de NTN24 sobre la postura del gobierno Petro ante la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.

Colombia presentó nota de protesta a Estados Unidos. El Gobierno de Gustavo Petro recurrirá al respaldo de los organismos multilaterales para hacer frente a las que considera “amenazas derivadas de una posible acción militar de Estados Unidos”, similar a la ocurrida el pasado sábado en Venezuela.

o

Así lo manifestó este martes 6 de enero la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, durante una conferencia de prensa, en la que afirmó: "Seguimos insistiendo en que debe cumplirse el derecho internacional, deben respetarse los principios de la democracia y deben respetarse también los principios que se han creado en el orden internacional que están contenidos en la Carta de las Naciones Unidas".

o

A propósito de este asunto, la exvicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, dio su punto de vista en el programa La Tarde de NTN24.

Sobre los constantes señalamientos de Petro a Trump, la entrevistada recalcó: “Para ser respetado toca respetar, y un mandatario no se puede poner a decir cualquier cosa como cualquier persona que está en la calle en una actitud camorrera”.

o

Ramírez complementó respecto a la mencionada carta de protesta: “La Cancillería colombiana ha perdido muchísima credibilidad, iniciativa, influencia... Es una protesta tonta que no tendrá trascendencia”.

Ramírez también se pronunció sobre la transición en curso en Venezuela liderada por Delcy Rodríguez.

"Genera mucha preocupación (...). Tan ilegítima es ella como Nicolás Maduro. Espero que cualquier presencia de Delcy se limite a horas", aseveró.

Temas relacionados:

Cae Maduro en Venezuela

Gustavo Petro

Maduro

Donald Trump

Marta Lucía Ramírez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Se dará el cierre y posterior desmantelamiento del temido centro de torturas El Helicoide como sugirió Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tan ilegítima es ella como Nicolás Maduro; espero que su presencia se limite a horas": Marta Lucía Ramírez sobre transición en Venezuela con Delcy Rodríguez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"La estructura criminal sigue activa y operando bajo el miedo. Es el colapso de una tiranía": Orlando Moreno de Vente Venezuela sobre recientes detenciones arbitrarias del régimen

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Este es el momento y se puede perder": Dionisio Gutiérrez analiza situación que vive Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál será el futuro de Venezuela tras la captura de Maduro? Expertos responden si es conveniente un llamado a elecciones antes del plazo establecido por Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Este es el momento y se puede perder": Dionisio Gutiérrez analiza situación que vive Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Nicolás Maduro, preso en Estados Unidos - Fotos AFP/EFE
Cae Maduro en Venezuela

Trump asegura que Maduro "es un tipo violento que mató a millones de personas", y que tienen "una cámara de tortura en el centro de Caracas, que están cerrando"

Embajada de EE. UU. en Caracas (Venezuela) - Foto EFE
Embajada de Estados Unidos

Departamento de Estado responde a NTN24 sobre la reapertura de la Embajada de EE. UU. en Caracas

Donald Trump | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Qué pistas da Trump sobre futuro de Venezuela tras captura de Maduro con revelación de personas que estarán "a cargo" del país?

Palacio de Miraflores

Se registran disparos en el centro de Caracas: videos muestran ráfagas al aire en el lugar

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump | Foto EFE
Donald Trump

Tras recibir Premio de la Paz de la FIFA, Trump recibirá otro galardón internacional por parte de Israel

Nicolás Maduro y Donald Trump - Fotos: AFP
Cae Maduro en Venezuela

La Casa Blanca publicó con música y gestos de Trump antiguo video en el que Maduro dijo "vengan por mí, aquí lo espero en Miraflores, no se tarde en llegar, cobardes"

Aerolinea JetBlue | Foto AFP
Avión

JetBlue se pronuncia después de que uno de sus aviones estuviera cerca de chocarse con una aeronave militar de EE. UU. en Curazao

Opinión

Ver más
Arturo McFields Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez y los peligros de un Madurismo sin Maduro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Imagen del ‘Caballo de Troya’ y Matt Damon-Foto: Canva IA / EFE
La Odisea

Así es el tráiler oficial de ‘La Odisea’, la épica película del mismo director de ‘Oppenheimer’ que fue filmada en su totalidad en cámaras IMAX

Mural de Los Simpson (EFE)
Los Simpson

Reconocida banda mexicana aparecerá en un nuevo capítulo de Los Simpsons

Póster de 'Avatar: Fuego y Ceniza'- espectadores viendo una película-Foto: EFE/ imagen generada por Canva IA
Avatar: Fire and Ash

Va por buen camino: esta es la impresionante recaudación de 'Avatar: Fuego y Ceniza' luego de dos fines de semana liderando la taquilla

Donald Trump | Foto EFE
Donald Trump

Tras recibir Premio de la Paz de la FIFA, Trump recibirá otro galardón internacional por parte de Israel

Nicolás Maduro y Donald Trump - Fotos: AFP
Cae Maduro en Venezuela

La Casa Blanca publicó con música y gestos de Trump antiguo video en el que Maduro dijo "vengan por mí, aquí lo espero en Miraflores, no se tarde en llegar, cobardes"

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Luis Díaz muestra una nueva faceta y se lanza como solista con la canción ‘La Promesa’ con la que busca inspirar a los jóvenes en Colombia

'Zootopia 2' se ha convertido en un gran éxito entre el público-Foto: EFE
taquilla

Estas son las películas más taquilleras del 2025: una película animada hecha en China y 'Zootopia 2' fueron los grandes éxitos en los cines

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre