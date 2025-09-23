NTN24
"Espero que pueda salir pronto; visité Venezuela cuando Chávez hasta que llegó Maduro y fue peor": Nancy Pelosi, expresidente de la Cámara de Representantes de EE.UU.

septiembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Tras su participación en la Cumbre Concordia en Nueva York, la expresidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU. cuestionó el despliegue militar en el Caribe y lanzó fuertes declaraciones sobre el gobierno venezolano.

Durante su intervención en la Cumbre Concordia en Nueva York, la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, arremetió contra el presidente Donald Trump y criticó su reciente discurso ante la Asamblea General de la OEA.

o

En declaraciones exclusivas para NTN24, Pelosi también cuestionó la legalidad de las acciones militares de Washington en aguas del Caribe, pero apuntó contra el régimen venezolano.

No lo sé, dije que no estoy segura de que sea legal. Tendremos que verlo de todos modos”, afirmó la líder demócrata al referirse al despliegue de fuerzas estadounidenses en el mar Caribe, ordenado por la administración Trump bajo el argumento de reforzar operaciones de seguridad.

Pelosi también aprovechó para referirse al régimen venezolano y comparó la gestión de Nicolás Maduro con la de su predecesor.

Yo visité Venezuela cuando Chávez estaba ahí, pensaba que él era terrible, hasta que llegó Maduro y fue peor”, sentenció, dejando en claro su rechazo a las políticas de Maduro.

o

Desde hace varias semanas el Gobierno de Estados Unidos desplegó en el sur del Caribe, cerca de aguas venezolanas, un importante número de tropas y embarcaciones de guerra para hacer frente al narcotráfico.

Maduro, por su parte, es señalado como el líder de la organización narcotraficante Cartel de los Soles, que además fue designada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.

