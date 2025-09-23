NTN24
Martes, 23 de septiembre de 2025
Asamblea General de la ONU

"Mentira que el Tren de Aragua es terrorista; son delincuentes comunes agrandados por la idea de bloquear a Venezuela": Petro en la ONU

septiembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
En su discurso, el mandatario colombiano también comparó los ataques a narcolanchas en el Caribe con los bombardeos en Gaza contra civiles.

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó críticas contra la política antidrogas de Estados Unidos, calificándola como un mecanismo de dominación sobre América Latina más que una estrategia efectiva contra el narcotráfico.

Petro criticó la reciente descertificación en la lucha antidrogas de la Administración Trump contra Colombia y afirmó que su gobierno ha logrado resultados significativos en la lucha contra las drogas sin recurrir a la violencia.

o

"He cambiado la fracasada y violenta guerra contra las drogas por una eficaz política antinarcotraficante", declaró el mandatario, quien dijo que durante su administración se han incautado cantidades récord de cocaína y extraditado a cientos de capos del narcotráfico.

Asimismo, el mandatario habló sobre una supuesta complicidad entre políticos colombianos y narcotraficantes, afirmando que algunos asesores de la política exterior estadounidense hacia Colombia y la región tienen vínculos con la mafia de la cocaína.

"No sé si Trump sepa que su política exterior hacia Colombia, Venezuela y el Caribe es asesorada por colombianos que son aliados políticos de la mafia de la cocaína", expresó.

Petro también criticó el uso de misiles contra embarcaciones que transportan drogas en el Caribe, acusando al expresidente Trump de ordenar ataques contra jóvenes desarmados bajo el pretexto de combatir el narcotráfico y el terrorismo. El presidente colombiano argumentó que estas acciones violentas son parte de una estrategia para mantener el control sobre la región.

"Los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del Tren de Aragua, eran caribeños posiblemente colombianos. Y si fueron colombianos, con el perdón de quienes dominan las Naciones Unidas, debe abrirse un proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos. Así se incluye al funcionario mayor rango que dio la orden el presidente Trump, que permitió los disparos de los misiles contra los jóvenes que simplemente querían escapar de la pobreza”, dijo.

Además, Petro comparó esta situación en el Caribe con la que se vive en Gaza: "en esa mortandad de la humanidad, Trump no solo deja que caigan misiles contra los jóvenes en el Caribe, no solo encarcela y encadena migrantes, sino que permite que lancen misiles contra niños, jóvenes, mujeres y viejos en Gaza”, aseguró.

o

Igualmente, en otro aparte de su discurso, el presidente Gustavo Petro aseguró que el Tren de Aragua no es una organización terrorista, sino “delincuentes comunes agrandados por la idea de bloquear a Venezuela y quedarse con su petróleo”.

"Mentira que el Tren de Aragua es terrorista. Solo son delincuentes comunes en forma de banda, agrandados por la idea de bloquear a Venezuela y quedarse con su petróleo pesado y ya venenoso. Los migrantes no son delincuentes, no tienen que llevarlos a campos de concentración ni expulsarlos encadenados", resaltó.

Y agregó: "Los narcotraficantes son rubios y de ojos azules y guardan sus enormes fortunas en los bancos más grandes del mundo y no viven en Bogotá ni en Caracas ni en el Caribe ni en Gaza, sino que viven en Miami y son vecinos del presidente de los Estados Unidos. Viven en Nueva York y en París y Madrid y en Dubái. Viven donde hay lujo, no pobreza. Pero los misiles los tiran donde hay pobreza y no donde hay lujo".

