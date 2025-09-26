“¿Está Colombia realmente a las ‘puertas del infierno’?”: The Economist lanza dura crítica al gobierno Petro

La revista británica The Economist publicó un artículo que ha generado amplio debate en Colombia al cuestionar el rumbo del país bajo el gobierno de Gustavo Petro.

El texto inicia señalando que la política colombiana, al igual que en otras partes del mundo, vive una profunda polarización, con líderes de derecha e izquierda que “parecen habitar realidades paralelas”.

El análisis sostiene que “la economía estuvo estancada durante dos años tras la toma de posesión del Sr. Petro en 2022”, aunque reconoce que este 2025 se prevé un crecimiento del 2,4% y que el país ha alcanzado una de las tasas de desempleo más bajas en meses recientes.

Sin embargo, advierte que “la peor amenaza para la economía es el elevado gasto público”, con un déficit fiscal que podría llegar al 7 % del PIB, llevando la deuda pública a un máximo histórico.

En materia de seguridad, el medio destaca el crecimiento de los grupos armados, que superan los 20.000 combatientes, un aumento del 45 % respecto a 2019. El desplazamiento forzado por violencia también se ha incrementado, aunque señala que este fenómeno ya se expandía durante el gobierno de Iván Duque.

Asimismo, cuestiona además la estabilidad del gabinete, mencionando “renuncias frustradas y reorganizaciones constantes que dejan a los burócratas desmoralizados y sin rumbo”.

Aun así, subraya algunos logros del actual gobierno, como el récord de 7 millones de turistas en 2024, una cifra superior a la de los últimos dos años.

Finalmente, pese a sus críticas, The Economist concluye que “Colombia no está al borde del abismo. Pero su próximo presidente tendrá mucho que hacer para mejorarla”, resaltando que, aunque la Constitución limita a Petro a un solo mandato, los futuros candidatos de izquierda parecen menos impredecibles que el actual mandatario.