"Una retórica fuerte complica los esfuerzos para estabilizar el hemisferio y proteger a los ciudadanos de los criminales": Departamento de Estado responde al presidente Petro tras discurso en la ONU

Mignon Houston, portavoz del Departamento de Estado, se pronunció sobre las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante las Naciones Unidas sobre el despliegue naval que está llevando a cabo Estados Unidos.

“Estados Unidos es inquebrantable en su compromiso para poner fin a la inmigración ilegal. Vamos a usar todas las herramientas a nuestro alcance para reforzar la frontera estadounidense, la frontera sur, para garantizar que los ciudadanos estadounidenses estén seguros y protegidos, pero también para el hemisferio”, dijo.

La portavoz aseguró que Estados Unidos está trabajando “de cerca con socios en toda la región” para identificar, detener y procesar a aquellos que trafican drogas peligrosas y violentas hacia nuestro país.

“Continuaremos fortaleciendo nuestra aplicación de la ley migratoria y promoviendo la rendición de cuentas. Estados Unidos no va a retroceder. Lo que estamos haciendo es intensificar esfuerzos para proteger nuestras fronteras, nuestro hemisferio y a nuestros ciudadanos. No puedo hablar sobre las políticas de otros países, pero lo que puedo decir es que Estados Unidos es inquebrantable en este compromiso”, puntualizó.

La funcionaria también defendió el despliegue naval en el Caribe, una medida criticada por Petro durante su discurso. Houston aseguró que Estados Unidos no retrocederá en sus esfuerzos para combatir el narcotráfico y la inmigración ilegal.

“No puedo hablar de esos detalles como diplomática en el Departamento de Estado. Pero lo que sí puedo decir es que, bajo esta administración, hemos designado a organizaciones criminales transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras”, afirmó.

“Estas están trayendo drogas ilícitas y precursores químicos, lo que representa una amenaza crítica no sólo para la salud, sino también para la seguridad pública y la de los ciudadanos estadounidenses en nuestro hemisferio. Esta administración tomará medidas decisivas con las herramientas a nuestro alcance para garantizar que protejamos a nuestra gente y nuestro hemisferio”, agregó.

Respecto a que si Petro está apoyando a los narcotraficantes, la portavoz afirmó: “Lo que puedo decir es que una retórica fuerte de cualquier naturaleza que socave la confianza complica los esfuerzos para estabilizar el hemisferio y proteger a nuestros ciudadanos y a los del hemisferio de los criminales. Esto es algo que condenamos, que desaprobamos”, reiteró.

“Esas acciones socavan nuestra capacidad para lograr un hemisferio seguro, estable y próspero. Ese es el objetivo, no solo de Estados Unidos, sino de nuestros socios en el hemisferio y en el mundo. Eso es lo que todos estamos trabajando para lograr, y cualquier cosa que se interponga en ese camino va en contra de los objetivos de todo el hemisferio”, afirmó.

Respecto a la situación en Venezuela, Houston reiteró la posición de Washington sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Afirmó que Maduro es considerado un "fugitivo" por la justicia estadounidense y que el régimen no es reconocido como el gobierno legítimo del país. La portavoz instó a la construcción de una coalición regional para presionar al régimen de Maduro.

“Estamos trabajando estrechamente para lograr la democracia. Hemos estado construyendo coaliciones con democracias regionales y la OEA para mantener la presión internacional sobre el régimen. Esto es importante. No reconocemos al régimen ilegítimo de Maduro ni las elecciones fraudulentas”, dijo.

Asimismo, reiteró que el gobierno ha pedido a los ciudadanos estadounidenses, y a aquellos que puedan tener doble nacionalidad, que no viajen a Venezuela debido a las detenciones ilegales.

“Hemos implementado sanciones específicas y hemos proporcionado miles de millones en asistencia humanitaria tanto para los venezolanos en el país como para los refugiados. Estados Unidos apoya al pueblo venezolano. Seguimos trabajando hacia una Venezuela libre, justa, que respete las voces y los derechos humanos de su pueblo. Este es un compromiso que esta administración continúa persiguiendo, y estamos trabajando de cerca con nuestros socios en la región para que se haga realidad”, puntualizó.