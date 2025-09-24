Estados Unidos dice que postura del presidente Petro "es decepcionante" y resalta que "la retórica no lleva a muchos resultados"

Natalia Molano, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, se refirió en entrevista exclusiva para NTN24 al discurso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante las Naciones Unidas sobre el despliegue naval que está llevando a cabo Estados Unidos.

"Tiene el derecho a tener sus opiniones y su posición está muy bien, pero cada país debería primero mirar internamente y preocuparse por sus problemas y asuntos internos. En el caso de Colombia, tenemos una lucha antidrogas que aún está por resolver, así que hay mucho trabajo por hacer en Colombia", dijo.

“Dejamos la puerta abierta para la cooperación porque sabemos que ha tomado muchísimos años construir esa cooperación institucional con las agencias de la ley en Colombia y queremos trabajar en conjunto con Colombia para llegar al resultado que queremos. Lo importante es el objetivo: parar el narcotráfico, parar estas drogas para que no sigan matando a más personas. La retórica, como dijo el presidente Trump ayer, no lleva a muchos resultados. Queremos más acción que palabras”, agregó.

La portavoz abordó las críticas del presidente Petro al despliegue naval, calificándolas de "decepcionantes" y "poco constructivas".

“Bueno, es decepcionante, pero nuestro compromiso es con el pueblo colombiano y con nuestra comunidad, que es el hemisferio occidental. En nuestro barrio, todos tenemos intereses y desafíos en común, pero también oportunidades para luchar juntos”, afirmó.

“No es productiva, no es constructiva para una solución. Sabemos muy bien cuál es el problema y queremos trabajar. Hay mucho trabajo por hacer. Estados Unidos está tomando, obviamente, su responsabilidad de proteger sus intereses nacionales. Ya lo hizo en la frontera, donde vimos que la inmigración ilegal era una amenaza; se cerró la frontera, y ahora está segura. Y ahora vemos que hay flujos ilegales en el Caribe. Tomamos medidas, y esa es una estrategia de disuasión enfocada a las organizaciones narcoterroristas, no a ningún país en particular", agregó.

Molano también rechazó la comparación hecha por Petro entre la neutralización de lanchas narcotraficantes en el Caribe y la situación en Gaza.

“La verdad es que todos sabemos que estas organizaciones narcoterroristas son salvajes. Todos sabemos el daño que están haciendo en muchos países. En Latinoamérica, muchos países ya han sufrido, incluido Colombia, que está enfrentando todas las consecuencias de estas operaciones transnacionales que solo les importa el dinero y no les importa matar. Ellos mismos están matando a estos jóvenes”, aseguró.

“Los culpables son esas organizaciones narcoterroristas. Deberíamos poner el enfoque en contrarrestar esas organizaciones. Si no están traficando drogas, no van a tener estas consecuencias. La Casa Blanca activó este poder militar en el Caribe porque quería tener una estrategia diferente, que tuviera otro impacto. Y ya hemos visto los resultados: hay menos botes con drogas en el Caribe”, puntualizó.

