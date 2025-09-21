NTN24
Domingo, 21 de septiembre de 2025
Régimen de Maduro

Esta es la carta que Nicolás Maduro le envió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump: "En ella queda plasmada la verdad irrefutable de Venezuela"

septiembre 21, 2025
Por: Saúl Montes
Se trata de una misiva de tres páginas acompañada con dos mapas que muestran porcentajes de producción de drogas en la región.

El régimen de Venezuela, a través de Delcy Rodríguez, confirmó que Nicolás Maduro envió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que ofreció entablar conversaciones directas ante el despliegue militar que adelanta el mandatario en el Caribe para combatir carteles de la droga.

Mediante una publicación en las redes sociales, Rodríguez aseguró que la misiva fue enviada el viernes 5 de septiembre acompañada de “mapas y datos científicos avalados por organismos internacionales” que comprueban que Venezuela “es un territorio libre de cualquier actividad ilícita”.

o

“La misiva fue entregada el 6 de septiembre a un intermediario suramericano para hacerla llegar a su destinatario. Dado que esta carta ha sido filtrada parcialmente en la prensa estadounidense, el Gobierno venezolano asume la responsabilidad de publicarla íntegramente”, puntualizó la funcionaria del régimen.

Agregó que “en ella queda plasmada la verdad irrefutable de Venezuela” de que el país es un “territorio libre de actividades ilícitas, de paz y seguro”.

“La amenaza militar contra Venezuela, el Caribe y Suramérica debe cesar, y debe respetarse la proclama de Zona de Paz de la CELAC”, comentó.

o

Finalmente, Rodríguez aseguró que “Venezuela, en perfecta unión popular, militar y policial, seguirá defendiendo su derecho a la soberanía, a la paz y al sagrado legado del Libertador Simón Bolívar”.

Según lo compartido por la funcionaria del régimen en Instagram, se trata de una carta de tres páginas, junto con dos mapas que muestran porcentajes de producción de drogas en la región, así como aparentes rutas de exportación en la región.

