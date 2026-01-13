NTN24
Martes, 13 de enero de 2026
Péntagono

Pentágono de Estados Unidos invertirá mil millones de dólares en novedoso sistema de misiles

enero 13, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Misil - Foto de referencia Canva
La inversión marca la primera asociación directa con proveedores de este tipo por parte del Pentágono.

El Pentágono de Estados Unidos invertirá 1.000 millones de dólares en el creciente negocio de motores para cohetes de L3Harris Technologies, lo que garantiza un suministro constante de motores muy necesarios para una amplia gama de misiles, como los Tomahawks y los interceptores Patriot.

El acuerdo, anunciado el martes, representa la última inversión del gobierno de Estados Unidos en empresas estadounidenses, que incluye una participación del 10% en el fabricante de chips Intel e inversiones en productores de minerales críticos.

"Estamos cambiando radicalmente nuestro enfoque para asegurar nuestra cadena de suministro de municiones", declaró Michael Duffey, subsecretario de Defensa para Adquisiciones y Mantenimiento. "Al invertir directamente en proveedores, estamos construyendo la base industrial resiliente necesaria para el Arsenal de la Libertad", agregó.

L3Harris, cuyas acciones subieron un 1%, anunció que planea vender nuevas acciones de su creciente negocio de motores para cohetes, creando una nueva compañía respaldada por una inversión en valores convertibles del Gobierno de 1.000 millones de dólares.

Los valores del Gobierno, cabe resaltar, se convertirán automáticamente en acciones ordinarias cuando la compañía salga a bolsa a finales de 2026.

Chris Kubasik, director ejecutivo de L3Harris, dijo a los periodistas que esperaba que las tasas de crecimiento anual en el nuevo negocio de misiles se ubicaran entre el 15 y el 19 por ciento.

La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para vincular la recompra de acciones, los dividendos y la remuneración de los ejecutivos a los plazos de entrega de armas.

Trump y el Pentágono han criticado a la industria de defensa por lo que consideran altos costos y una producción lenta, al tiempo que han prometido cambios drásticos para agilizar la producción de equipo bélico.

La inversión en un contratista de defensa no es una sorpresa total después de que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijera en agosto que la administración Trump estaba considerando participaciones de capital en importantes contratistas de defensa, incluido Lockheed Martin.

Northrop Grumman, que adquirió el fabricante de cohetes Orbital ATK en 2017, es el otro gran productor de motores para cohetes. Un portavoz de Northrop afirmó que la compañía cuenta con niveles de inversión líderes en la industria y está enfocada en la rápida entrega de capacidades al ejército.

Los competidores de la nueva entidad de motores de cohetes pueden estar en desventaja después de la inversión del gobierno, según el analista de TD Cowen Gautam Khanna en una nota.

Duffey, principal comprador de armas del Pentágono, declaró a Reuters que el departamento "mantiene su compromiso con la competencia plena y abierta, y no considerará esta inversión en las decisiones de adquisición". Añadió que el Pentágono "no indica a los contratistas qué motor de cohete sólido se incluye en un misil en particular".

La inversión marca la primera asociación directa con proveedores de este tipo por parte del Pentágono, que tiene una nueva estrategia para negociar e invertir directamente con proveedores críticos para ahorrar dinero.

Videos

Donald Trump y protestas en Irán - EFE
Estados Unidos e Irán

"El sistema bancario iraní ya hace años que está fuera del sistema internacional": analista sobre amenaza de Trump de imponer aranceles a países que comercien con Irán

Captura de Nicolás Maduro (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

"Se dio cuenta de que no es intocable": esto fue lo que pasó dentro de la primera audiencia de Maduro en EE. UU.

Protestas por presos políticos en Venezuela - EFE
Presos políticos en Venezuela

Hija de Xiomara Ortiz denuncia que cifra de presos políticos en Venezuela es mayor a la que se reporta: "Algo que está creciendo"

Ilustración de Nicolás Maduro ante una corte de Nueva York.
Juicio contra Maduro

Esta es la transcripción completa de la comparecencia de Maduro ante una Corte de Nueva York: revela la estrategia de la defensa y un victimario que se victimiza

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Venezuela

"El régimen está jugando con nuestras esperanzas y con las familias": hija de presos políticos en Venezuela

