Más de 30 personas mueren luego del desplome de una grúa sobre un tren en Tailandia

Al menos 32 personas murieron y otras decenas resultaron heridas al caer una grúa sobre un tren de pasajeros en Tailandia, informaron este miércoles las autoridades locales.

La grúa se utilizaba en las obras de un proyecto ferroviario que cuenta con el apoyo de China. Su caída provocó el descarrilamiento del tren que circulaba entre la capital, Bangkok, y la provincia de Ubon Ratchathani, en el noreste del país.

Testigos del evento narraron que se escucharon dos explosiones y que el metal de la grúa pareció “haber partido por la mitad el segundo vagón".

En imágenes difundidas por medios locales se ve a rescatistas corriendo hacia el tren volcado de costado mientras sale humo de los escombros.

En un comunicado, el Ministerio de Salud dio cuenta, en un primer momento, de 28 muertos y 64 personas hospitalizadas, siete de ellas en estado grave, aunque después la cifra de fallecidos se elevó a 32.

"Una grúa se derrumbó sobre un tren, que descarriló y se incendió", indicaron las autoridades de la provincia en un comunicado.

El ministro de Transportes de Tailandia, Phiphat Ratchakitprakarn, afirmó que 195 personas se encontraban a bordo del tren.

Las operaciones de rescate fueron interrumpidas temporalmente debido a una "fuga de productos químicos", indicó la policía local, sin precisar su origen.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, lamentó el accidente y pidió “identificar la causa de inmediato”. “Los responsables tendrán que rendir cuentas", añadió en declaraciones a la prensa local.

La grúa formaba parte de una obra para conectar Bangkok con Kunming, en el sur de China, a través de Laos.

Cuenta con el apoyo de China como parte de su política de las "nuevas rutas de la seda", destinada a mejorar sus intercambios comerciales y fortalecer su influencia.

Para evitar que este ferrocarril perjudique sus buenas relaciones con Estados Unidos, Tailandia asume el costo total.

China sigue prestando asistencia técnica, pero "parece que la sección en cuestión está siendo construida por una empresa tailandesa", comentó el Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

Se trata de la empresa tailandesa Italian-Thai Development, según la empresa China Railway Design, consultora del proyecto.