Estados Unidos anuncia financiamiento de 20.000 millones de dólares para Argentina y así reaccionó Javier Milei

Estados Unidos acordó una línea de financiamiento de 20.000 millones de dólares con Argentina mediante un swap (intercambio de divisas) y compró este jueves pesos en el mercado, anunció el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

"Argentina enfrenta un momento de aguda falta de liquidez. La comunidad internacional, incluyendo el Fondo Monetario Internacional (FMI), está unida detrás de Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar rápidamente. Y actuaremos", indicó Bessent en la red social X, tras cuatro días de negociaciones con su homólogo argentino, Luis Caputo.

VEA TAMBIÉN El presidente argentino Javier Milei sorprendió al brindar un concierto de rock a pocas semanas de cruciales elecciones legislativas o

"Con ese fin, hoy compramos directamente pesos argentinos", explicó Bessent, y agregó que "adicionalmente hemos finalizado un acuerdo de divisas swap con el banco central argentino de 20.000 millones de dólares".

El presidente argentino, Javier Milei, en medio de una crisis política y financiera, tiene prevista una visita a la Casa Blanca el 14 de octubre.

"Juntos, como aliados cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad", reaccionó Milei en X, donde también saludó al "mejor ministro de Economía de toda la historia argentina", en alusión a Caputo.

El FMI, que celebra la semana que viene su asamblea de otoño (boreal), tiene un papel en esta ayuda financiera, que Bessent aseguró la semana pasada que no era "un rescate".

"El ministro Caputo me informó de su estrecha coordinación con el FMI sobre los compromisos de Argentina en el marco de su programa" bilateral, recordó Bessent.

Argentina, cabe resaltar, tiene ya una línea de crédito con el Fondo de 20.000 millones de dólares, acordada en abril.

Bessent describió un panorama económico optimista para su aliado del Cono Sur, a pesar de la presión que sufre desde hace semanas la deuda argentina y su moneda nacional.

"Las políticas de Argentina, cuando están ancladas en la disciplina fiscal, son sólidas. Su banda cambiaria sigue siendo adecuada", aseguró en su mensaje.

Asimismo, indicó que en sus conversaciones con Caputo le tranquilizó "su enfoque en lograr una libertad económica fiscalmente sólida para el pueblo de Argentina mediante impuestos más bajos, mayor inversión, creación de empleo en el sector privado y asociación con aliados".

"A medida que Argentina se libra del peso muerto del Estado y deja de gastar en inflación, grandes cosas son posibles", añadió.

En la ayuda financiera de Argentina, sin embargo, hay también intereses geopolíticos, reconoció Bessent.

"El éxito de la agenda de reformas de Argentina es de importancia sistémica, y una Argentina fuerte y estable que ayude a anclar un hemisferio occidental próspero es del interés estratégico de Estados Unidos. Su éxito debería ser una prioridad bipartidaria", precisó.

El gobierno Trump enfrenta la oposición de algunos senadores demócratas, que han pedido mediante una carta explicaciones sobre una ayuda financiera a un país que, en algunos rubros como la soja, es competidora de los agricultores estadounidenses.

Por su parte Milei sufrió una dolorosa derrota legislativa provincial a principios de septiembre que desató una corrida cambiaria.

VEA TAMBIÉN Autores del atentado contra la expresidenta Kirchner fueron condenados a prisión en Argentina o

El Banco Central se vio forzado a vender más de 1.000 millones de dólares en tres días para sostener el peso, en una situación de volatilidad financiera que persiste desde entonces.

Con las reservas alicaídas, se espera que el anuncio de Bessent despeje la desconfianza de los mercados de cara al desafío electoral que tendrá Milei en octubre.