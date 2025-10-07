El presidente argentino Javier Milei sorprendió al brindar un concierto de rock a pocas semanas de cruciales elecciones legislativas

Vestido de cuero negro y con imágenes de bombardeos proyectadas en el escenario, el presidente argentino Javier Milei interpretó seis temas de rock y una canción folclórica judía para presentar su libro sobre el "milagro" argentino, mientras espera un rescate financiero de Estados Unidos.

El libro de 573 páginas "La construcción del milagro" compila discursos y publicaciones suyas, en su mayoría del año pasado, y sale en lo que se considera el peor momento de sus casi dos años de mandato.

Milei atraviesa una crisis política agravada por la renuncia el pasado domingo de uno de sus principales candidatos para las elecciones legislativas del 26 de octubre por presuntos nexos con el narcotráfico.

Pero el mandatario parecía buscar con este acto revivir los tiempos de su campaña presidencial de 2023 cuando cultivaba una imagen de economista y estrella de rock.

Con una voz de rugido, rasposa y gutural, arrancó el concierto con "Panic show" de La Renga y "Demoliendo hoteles" de Charly García, antes de presentar a su grupo, la Banda Presidencial.

Tras cantar casi una decena de canciones, repudió un reciente ataque antisemita a una mujer y su hijo en Buenos Aires.

"No vamos a permitir esta xenofobia que está tratando de instalar la izquierda", dijo, y entonó la canción folclórica "Hava Nagila", que el público acompañó.

"¡Vamos, que esto le molesta a la izquierda!", añadió.

Luego arengó a cantar "Cristina tobillera", en referencia a la prisión domiciliaria que desde junio cumple la expresidenta Cristina Kirchner, condenada por corrupción.

Los casi 15.000 espectadores que colmaban el recinto saltaron en una ovación cuando se proyectaron imágenes del presidente estadounidense, Donald Trump, y del activista Charlie Kirk, asesinado el mes pasado en Estados Unidos.

Cabe recordar que el próximo 26 de octubre los argentinos acudirán a las urnas para renovar las dos cámaras del Congreso.