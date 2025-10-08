NTN24
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Autores del atentado contra la expresidenta Kirchner fueron condenados a prisión en Argentina

octubre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Cristina Fernández de Kirchner - EFE
Los dos acusados por el intento de asesinato de la expresidenta argentina fueron condenados a 10 y ocho años de prisión.

Fernando Sabag Montiel, de 38 años fue condenado a 10 años de prisión por intento de homicidio agravado por mediar un arma de fuego, una pena que unificada con otras previas lleva a un total de 14 años, dijo la jueza en un tribunal al norte de Buenos Aires.

Su entonces novia Brenda Uliarte, de 26 años, deberá cumplir ocho años de prisión por haber sido "partícipe necesaria", dijo la jueza.

El 1 de setiembre de 2022, Sabag Montiel se camufló entre los cientos de simpatizantes que saludaban a la entonces vicepresidenta frente a su casa y le apuntó a la cabeza, sin que las balas salieran.

En sus últimas palabras antes de escuchar la sentencia, Sabag se refirió a otros casos vinculados a la política y evocó conspiraciones de forma confusa: "Toda esta causa estuvo armada y eso se sabe", dijo.

"Si me piensan desaparecer (al enviarlo a prisión), es algo que tienen que pensar porque no puede pasar a la ligera", prosiguió. De su parte, Uliarte se negó a hablar.

A lo largo del juicio iniciado en junio del año pasado, Sabag Montiel admitió que había querido matar a Kirchner como "un acto de justicia" ya que, según él, "es corrupta, roba y hace daño a la sociedad".

La justicia absolvió a un tercer imputado, Nicolás Carrizo, que había sido acusado de planificar el ataque. "Estos tres años nadie me los va a devolver", lamentó Carrizo.

Kirchner, presidenta entre 2007 y 2015, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario tras haber sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación política perpetua por administración fraudulenta en la adjudicación de obras viales durante su mandato.

La Corte Suprema confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación política perpetua contra Kirchner por administración fraudulenta en contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur).

La decisión se conoció días después de que la exmandataria anunciara su candidatura a diputada en las legislativas de la provincia de Buenos Aires de septiembre próximo. De haber resultado electa, habría obtenido fueros como legisladora por cuatro años.

La Corte Suprema, integrada por tres miembros y con dos cargos vacantes, rechazó revisar la causa como lo había pedido Kirchner, quien argumentó que hubo parcialidad y falta de pruebas.

