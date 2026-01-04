NTN24
Domingo, 04 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

Tras captura de Maduro, el papa León XIV insistió que "el bienestar del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración"

enero 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Papa León XIV (AFP)
Desde su llegada a Estados Unidos, líderes mundiales y figuras han reaccionado al mismo tiempo al que se ha generado un intenso debate tanto en redes sociales.

El papa León XIV afirmó este domingo que "el bienestar del querido pueblo venezolano" debe prevalecer y pidió garantizar "la soberanía" de Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses en un ataque al país sudamericano.

"El bienestar del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y conducir a la superación de la violencia y al emprendimiento de caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país", afirmó el pontífice estadounidense tras su oración del Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano.

Maduro cayó en la madrugada del sábado cuando Estados Unidos llevó a cabo un ataque a varias instalaciones militares en Venezuela que dejaron como resultado la captura del líder del régimen Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores.

El histórico operativo se llevó a cabo de manera "quirúrgica" y tuvo como objetivo instalaciones militares de gran importancia para el régimen venezolano.

El Ejército de Estados Unidos ejecutó explosiones en cuatro puntos de gran relevancia para las Fuerzas Armadas de Venezuela: Fuerte Tiuna, Higuerote, La Guaira y La Carlota.

La operación terminó con la rápida captura y extracción del dictador venezolano y su esposa, Cilia Flores.

Desde su llegada, líderes mundiales y figuras han reaccionado al mismo tiempo al que se ha generado un intenso debate tanto en redes sociales como en las calles sobre la legalidad del ataque por parte de Estados Unidos.

Sin embargo, el objetivo fue la cabeza del régimen y no la población civil, situación que el Gobierno de la unión americana defiende y lleva adelante como su principal defensa.

En horas de la noche se conocieron las primeras imágenes de Nicolás Maduro, tomadas a ras de suelo, cuando llegó al Aeropuerto Internacional Stewart de Nueva York luego de su captura en Venezuela.

Maduro apareció en las fotografías en una escena histórica que muchos no esperaban: esposado y rodeado de oficiales estadounidenses que los custodiaban.

La aeronave en la que viajó Maduro estuvo parqueada en el Aeropuerto durante varios minutos mientras, al parecer, se completaban protocolos vinculados a su captura.

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado y trasladado fuera del país junto con su esposa”, indicó Trump mediante una publicación en su red Truth Social.

Trump también afirmó en su mensaje que esta operación “se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de EE. UU”.

