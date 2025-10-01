Estados Unidos baja la calificación de Colombia en la lucha contra la trata de personas por primera vez en nueve años

A tan solo dos semanas de haber recibido una descertificación en materia de lucha antidrogas, Colombia vuelve a ser notificada por Estados Unidos, esta vez en relación con la trata de personas.

El informe publicado este lunes por el Departamento de Estado revela que el país pasó del Nivel 1 el máximo reconocimiento internacional al Nivel 2, lo que significa que ya no es considerado como cumplidor de los estándares mínimos en la materia.

El documento precisa que, aunque Colombia hace esfuerzos para enfrentar este flagelo, dichos avances no fueron “serios ni sostenidos en comparación con el período del informe anterior”. Por esa razón, Washington decidió reclasificar al país en una posición inferior.

Entre los retrocesos, el gobierno estadounidense observa menos procesos judiciales y menos víctimas identificadas: El reporte muestra una disminución en el número de casos atendidos y una reducción en el financiamiento estatal destinado a programas de prevención y atención.

Además, sin condenas por trata laboral desde 2018, por temas de mano de obra. A pesar de las denuncias, ningún traficante de personas ha sido procesado por este tipo de explotación en los últimos seis años, según el medio El Colombiano.

En ese mismo sentido, asegura que existe falta de estrategias preventivas en el reclutamiento de menores que ha derivado en un aumento significativo de niños y adolescentes como víctimas.

El informe también señala que fiscales y jueces carecen de preparación suficiente sobre artículos como el 213 (inducción a la prostitución) y el 214 (coacción a participar en la prostitución), lo que prolonga las audiencias por años.

Esta es la primera vez desde 2016, que Colombia ve afectada su calificación en la lucha contra este flagelo.