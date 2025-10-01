NTN24
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Colombia

Estados Unidos baja la calificación de Colombia en la lucha contra la trata de personas por primera vez en nueve años

octubre 1, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Gustavo Petro | Foto EFE
Gustavo Petro | Foto EFE
El informe señala retrocesos en la protección de víctimas, fallas en la justicia y falta de estrategias efectivas para combatir este delito.

A tan solo dos semanas de haber recibido una descertificación en materia de lucha antidrogas, Colombia vuelve a ser notificada por Estados Unidos, esta vez en relación con la trata de personas.

o

El informe publicado este lunes por el Departamento de Estado revela que el país pasó del Nivel 1 el máximo reconocimiento internacional al Nivel 2, lo que significa que ya no es considerado como cumplidor de los estándares mínimos en la materia.

El documento precisa que, aunque Colombia hace esfuerzos para enfrentar este flagelo, dichos avances no fueron “serios ni sostenidos en comparación con el período del informe anterior”. Por esa razón, Washington decidió reclasificar al país en una posición inferior.

Entre los retrocesos, el gobierno estadounidense observa menos procesos judiciales y menos víctimas identificadas: El reporte muestra una disminución en el número de casos atendidos y una reducción en el financiamiento estatal destinado a programas de prevención y atención.

Además, sin condenas por trata laboral desde 2018, por temas de mano de obra. A pesar de las denuncias, ningún traficante de personas ha sido procesado por este tipo de explotación en los últimos seis años, según el medio El Colombiano.

En ese mismo sentido, asegura que existe falta de estrategias preventivas en el reclutamiento de menores que ha derivado en un aumento significativo de niños y adolescentes como víctimas.

o

El informe también señala que fiscales y jueces carecen de preparación suficiente sobre artículos como el 213 (inducción a la prostitución) y el 214 (coacción a participar en la prostitución), lo que prolonga las audiencias por años.

Esta es la primera vez desde 2016, que Colombia ve afectada su calificación en la lucha contra este flagelo.

Temas relacionados:

Colombia

Trata de personas

Gobierno Petro

Ley

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos ante un presidente totalmente descontrolado, decidido a llevar al país al caos, sin capaz de darnos seguridad": Paloma Valencia sobre peligrosos señalamientos del presidente Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay que saber a quién beneficia este clima de tensión en Ecuador”: expresidenta Rosalía Arteaga

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El tiempo de negociaciones se está cerrando, el tiempo para acción está llegando": Sergio de la Peña sobre relación Rusia-EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

La relación de Estados Unidos y Colombia cada vez más tensa, Petro ahora sugiere enviar a Trump a la cárcel

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Estados Unidos implementa nueva tarifa para solicitantes de asilo: ¿A quiénes aplica el nuevo valor?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué alcance tiene la advertencia de Trump sobre perseguir por tierra al narcotráfico de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Actualidad

Ver más
Drones en la guerra / FOTO: EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

El impacto de la innovación en el conflicto entre Ucrania y Rusia

Raúl Castro - Foto: EFE
Cartel de Los Soles

Experto explica cuál sería el papel de Cuba en un eventual conflicto EE.UU.-Venezuela

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil (AFP)
Brasil

"Es un factor de tensión incompatible con la vocación pacífica de esta región": presidente de Brasil habla de despliegue militar de Estados Unidos en El Caribe

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Drones en la guerra / FOTO: EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

El impacto de la innovación en el conflicto entre Ucrania y Rusia

Diego 'El Cholo' Simeone | Foto: EFE
Simeone

La decisión que tomó la UEFA contra Diego ‘El Cholo’ Simeone que afecta al Atlético de Madrid en su próximo partido de Champions League

Raúl Castro - Foto: EFE
Cartel de Los Soles

Experto explica cuál sería el papel de Cuba en un eventual conflicto EE.UU.-Venezuela

Meta presenta nuevas gafas con IA - AFP - Meta
Meta

Esto cuestan las nuevas gafas con inteligencia artificial de Meta con las que busca reemplazar a los teléfonos inteligentes

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil (AFP)
Brasil

"Es un factor de tensión incompatible con la vocación pacífica de esta región": presidente de Brasil habla de despliegue militar de Estados Unidos en El Caribe

El español Carlos Alcaraz, campeón del US Open 2025 - AFP
Deportes

No le bastó con raparse la cabeza: Carlos Alcaraz sorprendió a sus seguidores con un nuevo cambio de look tras ganar el US Open

Partido amistoso entre Real Madrid y Santa Fe en 2008 - Foto AFP
Futbolistas

Exdelantero sudamericano del Real Madrid que se enfrentó a equipo colombiano seguirá en prisión tras decisión un Tribunal de su país

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda