Martes, 30 de septiembre de 2025
Gustavo Petro

Presidente Petro adelanta que buscará cambios en el TLC de Colombia con Estados Unidos y dice que pondrá fin al acuerdo bilateral con Israel

septiembre 30, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Gustavo Petro/ Benjamin Netanyahu y Donald Trump - Fotos EFE
El anuncio lo hizo el propio mandatario colombiano durante el consejo de ministros del lunes.

El presidente de Colombia Gustavo Petro adelantó durante el consejo de ministros del lunes que buscará cambios en el Tratado de Libre Comercio (TLC) de Colombia con los Estados Unidos y anunció la terminación del acuerdo comercial que el país tiene con Israel.

"No es retaliación ni odio, es por la vida. Poner vehículos que emiten CO2 es un asesinato", sostuvo el mandatario colombiano sobre lo que a Estados Unidos se refiere y anticipó que espera modificar lo necesario para fortalecer las relaciones de Colombia no solo con el país norteamericano, sino con todos los del mundo.

"Si el TLC ya lo variaron los Estados Unidos, ¿por qué nosotros no lo variamos? El comercio no está por encima de la vida como nos quieren enseñar a los 500 empresarios 'progringos' que no son colombianos o no parecen, porque están más interesados en exportar 'chucherías' a Estados Unidos que en preservar la vida del planeta", agregó.

Respecto al cese del TLC de Colombia con Israel, Petro argumentó su decisión en las continuas ofensivas de ese territorio a Palestina, donde a la fecha se registran más de 65 mil civiles fallecidos desde octubre de 2023.

"Nosotros no somos esa clase de comercio que arrodillan la vida a la codicia y eso significa que con Israel deja de haber TLC", contó el jefe de Estado colombiano en la reunión política televisada a nivel nacional.

"Las carboneras que exportan deben plegarse o vender sus concesiones. Y, ministro de Hacienda (Germán Ávila), las compramos, porque me temo que hay más valor en la infraestructura que en el carbón que está enterrado", estableció.

El acuerdo comercial de Colombia y Estados Unidos, cabe recordar, entró en vigor desde mayo de 2012 durante los mandatos de Juan Manuel Santos y Barack Obama, respectivamente. Mientras que el TLC con Israel rige desde 2020 cuando dirigían cada país Iván Duque y Reuvén Rivlin.

El aviso de Petro se da en medio de una alta tensión entre las relaciones bilaterales con la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que el viernes decidió cancelarle la visa al colombiano luego de que este pidiera a los soldados norteamericanos en plena calle de Nueva York desobedecer al republicano.

Estados Unidos decidió retirar el documento de ingreso a Petro luego de lo que fueron calificados por Washington como "actos imprudentes e incendiarios" y de sus declaraciones propalestina el mismo viernes, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Durante el mismo consejo de ministros del lunes, el gobernante colombiano aprovechó también para arremeter de nuevo contra su homólogo estadounidense, y acusarlo, una vez más, de ser cómplice en el "genocidio" en Gaza.

"Si el señor Trump sigue siendo cómplice de un genocidio, como hasta el día de hoy lo es, no merece más sino la cárcel y su Ejército no lo debe obedecer", reiteró Petro.

La canciller, Rosa Villavicencio; el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el secretario jurídico de Gobierno, Augusto Ocampo, informaron que renunciaron al visado estadounidense en apoyo al mandatario.

El ministro de Minas, Edwin Palma, y la principal asesora del presidente, Angie Rodríguez, aseguraron en tanto que recibieron un correo electrónico en el que Estados Unidos les notificó la cancelación de sus respectivos visados.

Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

