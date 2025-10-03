NTN24
Viernes, 03 de octubre de 2025
Donald Trump

Este es el documento en el que Donald Trump declara "conflicto armado formal" contra los carteles de drogas

octubre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
En primicia NTN24 tuvo acceso a dicho escrito en el que justifican el ataque a las lanchas en el Mar Caribe y el despliegue naval.

NTN24 obtuvo en exclusiva el documento completo, enviado por el presidente Donald Trump al Congreso, declarando que Estados Unidos está en un "conflicto armado formal" contra los carteles latinoamericanos del narcotráfico.

La declaratoria invoca la legitimidad de los ataques militares contra embarcaciones con drogas en el mar Caribe, para preservar la seguridad nacional y de los ciudadanos de Estados Unidos.

Además, el documento califica a estos grupos terroristas como organizaciones transnacionales que realizan ataques continuados en todo el hemisferio y también los tilda de "organizaciones armadas no estatales", lo que justifica la intervención militar estadounidense y el despliegue naval en el mar Caribe.

"Aunque naciones extranjeras aliadas han hecho esfuerzos significativos para combatir a estas organizaciones sufriendo grandes pérdidas de vidas, estos grupos ahora son transnacionales y llevan a cabo ataques continuos en todo el hemisferio occidental como cárteles organizados. Por lo tanto, el presidente determinó que estos cárteles son grupos armados no estatales, los designó como organizaciones terroristas concluyo que sus acciones constituyen un ataque armado contra los Estados Unidos", dice la misiva.

"En respuesta, y con base en los efectos acumulativos de estos actos hostiles contra los ciudadanos e intereses de estados unidos y de naciones extranjeras aliadas, el presidente determinó que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas. El presidente ordenó al Departamento de Guerra llevar a cabo operaciones contra ellas conforme al derecho de los conflictos armados. Estados Unidos ha llegado a un punto crítico en el que debemos usar la fuerza en defensa propia y en defensa de otros contra los ataques continuos de estas organizaciones terroristas designadas", prosiguió.

También menciona el ataque a las lanchas en el Mar Caribe, que han sido catalogadas como ‘Narcolanchas’ y dicen que es una consecuencia por el tráfico de droga.

Atacaron embarcaciones sin bandera, pero la inteligencia de EE. UU. habían confirmado que pertenecían a grupos del narcotráfico designadas como grupos terrorista, señala el escrito y agrega que las lanchas llevabas drogas y que el objetivo de lan neutralización era evitar más muertes en el país.

“En consecuencia, por orden del presidente y en cumplimiento del derecho de los conflictos armados, el 15 de septiembre de 2025, las fuerzas estadounidenses atacaron una embarcación sin bandera en una ubicación más allá de los mares territoriales de cualquier nación. La comunidad de inteligencia de EE. UU. evaluó que la embarcación estaba afiliada a una organización terrorista designada y, en ese momento, se dedicaba al tráfico de drogas ilícitas que podrían usarse, en última instancia, para matar estadounidenses”, sentenció.

Este ataque resultó en la destrucción de la embarcación, de los narcóticos ilícitos y en la muerte de aproximadamente tres combatientes ilegales. Aunque este ataque fue de alcance limitado, las fuerzas estadounidenses permanecen preparadas para llevar a cabo operaciones militares según sea necesario para prevenir más muertes o lesiones a ciudadanos estadounidenses, eliminando la amenaza que representan estas organizaciones terroristas designadas”, añadió.

