Remezón en la Fórmula 1 tras pérdida del campeonato de Max Verstappen: "Es el momento adecuado de poner fin a este capítulo tan largo"

El fin de la seguidilla de títulos del neerlandés Max Verstappen, que acumula cuatro títulos, en la Fórmula 1 empieza a provocar un profundo remezón en la escudería Red Bull.

Este martes se conoció que el influyente asesor de Red Bull Helmut Marko, miembro de la escudería austríaca desde su llegada a la parrilla de la Fórmula 1 en 2005, dejará sus funciones a finales de 2025, confirmó este martes el equipo.

El austríaco de 82 años, cercano al cuatro veces campeón del mundo neerlandés Max Verstappen y también responsable del programa de jóvenes pilotos de Red Bull, tenía contrato hasta 2026.

VEA TAMBIÉN Estas han sido las cinco veces en medio siglo en que el campeonato de Fórmula 1 se decidió entre tres pilotos como sucederá este 2025 o

"Tras más de 20 años como asesor deportivo de Red Bull, Helmut Marko decidió retirarse a finales de 2025. A sus 82 años, fue uno de los artífices clave de la era de Red Bull en la Fórmula 1 y también del programa junior de Red Bull", escribió Red Bull en un breve comunicado.

Marko, expiloto austríaco ganador de las 24 Horas de Le Mans de 1971, indicó tras su retiro que "ha sido una época maravillosa que pude ayudar a moldear y compartir con tanta gente con talento". "Todo lo que construimos y logramos juntos me llena de orgullo", destacó.

El octogenario declaró que la pérdida del título mundial por parte de Max Verstappen el domingo en Abu Dabi, a pesar de quedar a solo dos puntos del finalmente campeón Lando Norris (McLaren) tras una increíble remontada al final de temporada, le marcó "profundamente".

"Me ha hecho comprender claramente que era el momento adecuado para mí, personalmente, de poner fin a este capítulo tan largo, intenso y fructífero", explicó.

Cercano a Dietrich Mateschitz, cofundador de la marca de bebidas energéticas Red Bull que creó la escudería tras comprar Jaguar a finales de 2004, Helmut Marko era uno de los pilares del equipo desde su llegada a la parrilla de Fórmula 1 a principios de 2005.

El austríaco era una de las personalidades más influyentes del paddock. Debido a su rol de cazatalentos jóvenes para Red Bull, su criterio podía llevar a un piloto a la cima o acabar con su carrera.

Si bien descubrió y mimó a pilotos como el alemán Sebastien Vettel o al neerlandés Max Verstappen, ambos cuádruples campeones del mundo, también apartó sin miramientos a varios pilotos, algunos de los cuales nunca volvieron a la F1.

"Gracias Helmut. Juntos logramos todo lo que habíamos soñado. Te estaré eternamente agradecido que confiaras en mí", escribió en X el tetracampeón neerlandés.

Con Marko en el equipo, la escudería ha logrado 130 victorias, 8 títulos de pilotos y 6 de constructores en 21 temporadas en F1.

"Es una noticia muy triste que Helmut nos deje. Ha sido una parte fundamental de nuestro equipo y de todo el programa de automovilismo de Red Bull durante más de dos décadas", declaró Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing, citado en un comunicado.

VEA TAMBIÉN Max Verstappen se une al debate y revela quién considera que debería ganar el Balón de Oro en 2025 o

"Así pues, este es el final de un capítulo increíblemente exitoso. Su partida dejará un vacío, y lo echaremos de menos", agregó el francés en este texto publicado en X.

La decisión habría sido tomada el lunes en Abu Dabi tras una reunión entre los dirigentes de Red Bull, entre ellos Oliver Mintzlaff, uno de los directores generales de la firma austríaca encargado de deportes, según el sitio Motorsport.

Mekies, director del equipo desde julio tras el despido del histórico jefe británico Christian Horner, había insinuado que se estaban preparando cambios.

"La Fórmula 1 no es un entorno estático: siempre estamos ajustando la organización, ya sea en el ámbito técnico o deportivo", había explicado el dirigente.

En 2021 fichó al francés Isack Hadjar, quien aterrizó este año en la F1 con la escudería Racing Bulls, la segunda de la galaxia Red Bull. La próxima temporada, el parisino será el compañero de Verstappen en el primer equipo.