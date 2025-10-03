NTN24
Viernes, 03 de octubre de 2025
Régimen de Maduro

"Esperaría que Maduro vea que sus días están contados y huya a Rusia o China antes": senador Rick Scott sobre conflicto armado formal de EE. UU. contra los carteles en el Caribe

octubre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
En entrevista con NTN24, el legislador republicano se refirió a la escalada de tensiones en la región en medio del despliegue militar estadounidense en aguas internacionales.

El senador republicano Rick Scott dialogó con NTN24 sobre el conflicto armado formal de Estados Unidos contra los carteles de la droga en el Caribe, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro en Venezuela.

Durante su intervención, el legislador republicado indicó que el presidente Donald Trump "está haciendo lo correcto" al combatir el narcotráfico con capacidades militares, subrayando que "es una guerra contra quienes quieren matar a estadounidenses".

o

"Recordemos que el jefe de los cárteles es Maduro. No es el presidente de Venezuela, es el jefe de los cárteles de la droga, el Cártel de los Soles (...) trafica con drogas. Es una guerra para preservar vidas estadounidenses. Quiero decir, 105,000 personas al año. Eso es más que un estadio de fútbol lleno", señaló.

Sobre si el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe puede traducirse como el final de Maduro, Scott argumentó que "siempre ha tenido la esperanza de que Maduro se vaya" y enfatizó que "Edmundo González es el verdadero presidente de Venezuela".

Por otro lado, se refirió a la posibilidad de un ataque terrestre de Estados Unidos a Venezuela y dijo: "Bueno, uno esperaría que lo que ocurra es que Maduro vea que sus días están contados y huya a Rusia o China antes".

Argumentó que "Maduro se irá" y que "hay mucha gente que quiere deshacerse de Maduro".

o

En cuanto a la legalidad del despliegue militar estadounidense y las acciones en aguas del Caribe, el legislador dijo que es completamente legal: "Estos cárteles están matando ciudadanos estadounidenses. El ejército está para defender a nuestros ciudadanos. Esto es completamente legal", sentenció.

Actualmente, la Administración del presidente Trump adelanta un fuerte despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe y de Latinoamérica para combatir los carteles que trafican drogas. Las operaciones militares han llevado a la destrucción de presuntas narcolanchas en las que han muerto varios narcotraficantes.

