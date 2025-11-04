Estados Unidos confirmó nuevo ataque contra presunta narcolancha en el "Pacífico Oriental": "dos narcoterroristas varones murieron"

El Gobierno de Estados Unidos confirmó un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en el Pacífico Oriental en el que dos narcoterroristas varones murieron.

Así lo anunció el secretario de Guerra, Pete Hegseth, a través de un mensaje en sus redes sociales en el que aseguró que el ataque se llevó a cabo este martes 4 de noviembre.

“Hoy, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada (OTD). Los servicios de inteligencia confirmaron que el buque estaba involucrado en el contrabando de estupefacientes, transitando por una ruta conocida de narcotráfico y transportando estupefacientes. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales del Pacífico Oriental”, escribió

Y añadió: “Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque, y dos narcoterroristas varones —que se encontraban a bordo del buque— murieron”.

Desde hace varias semanas, la Administración del presidente Donald Trump viene adelantando un despliegue militar en aguas internacionales para combatir a los carteles de la droga, entre ellos el Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro en Venezuela.

Desde el comienzo de las operaciones, el Gobierno norteamericano ha reportado varios ataques en el Caribe y el Pacífico, los cuales han dejado decenas de presuntos narcotraficantes muertos.

"Localizaremos y destruiremos TODAS las embarcaciones que intenten traficar drogas a Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos. Proteger la patria es nuestra máxima prioridad. Ningún terrorista del cártel tiene la más mínima oportunidad contra las fuerzas armadas estadounidenses", concluyó Hegseth en su reciente reporte.