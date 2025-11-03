NTN24
Narcotráfico

Trump califica a banda de narcotráfico venezolana como la “más cruel del mundo”

noviembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump | Foto AFP
Esta banda narcotraficante opera en más de 5 países de América Latina y desde febrero fue declarada por Estados Unidos como una organización terrorista.

En una entrevista en el programa 60 Minutes de la CBS, Trump aclaro que, pese a que personas de “todo el mundo” ingresan a Estados Unidos “Venezuela, en particular, ha sido muy mala. Tienen bandas”, dijo en referencia al Tren de Aragua.

Asimismo, la calificó como “la banda más cruel del mundo”; cabe recalcar que, en febrero de este año, el Departamento de Estado de EE.UU. declaró al Tren de Aragua como una organización terrorista.

¿Qué es el Tren de Aragua?

El Tren de Aragua es una banda criminal transnacional que nació en 2005 en una prisión de Venezuela, que se ha expandido a través de los años por el sur y el norte del continente.

Originada por un sindicato de obreros que laboraban en la construcción de un proyecto ferroviario que uniría a los estados Aragua y Carabobo, según los informes de los centros de estudios especializados en la delincuencia organizada en América Latina, el sindicato extorsionaba a contratistas a cambio de seguridad.

Su base principal de operación era en la cárcel de Tocorón, sin embargo, tras un operativo militar de Venezuela en 2023, la banda fue desalojada, no obstante, aún no se ha reportado la detención de Héctor “el niño” Guerrero, considerado el líder de la organización.

Según la organización Insight Crime, la banda criminal más grande y poderosa de Venezuela es el Tren de Aragua, aseguran que tiene presencia, en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, asimismo, sospechan que también estén en Brasil y Costa Rica.

Finalmente, esta pandilla se ha centrado principalmente en el tráfico de personas y otros delitos dirigidos a los migrantes, también se ha vinculado con negocios de extorsión, secuestro, lavado de dinero y tráfico de drogas, de acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU.

