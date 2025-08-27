NTN24
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos difunde las primeras imágenes de los barcos de guerra que se dirigen a aguas cercanas a Venezuela

agosto 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El despliegue incluye más de 4.000 marines y marineros a bordo de buques como el USS San Antonio y el USS Iwo Jima.

El Pentágono ha difundido las primeras imágenes del despliegue naval estadounidense en el Caribe, frente a las costas de Venezuela, como parte de los esfuerzos del presidente Donald Trump para combatir el narcotráfico en la región.

Las fotografías y videos muestran el grupo anfibio de despliegue inmediato Iwo Jima de la Marina de Estados Unidos en plena actividad.

El despliegue incluye más de 4.000 marines y marineros a bordo de buques como el USS San Antonio y el USS Iwo Jima.

o

Las imágenes revelan a los infantes de marina cargando lanzamisiles RIM-7 de la OTAN y realizando simulacros de ataques con morteros. También se observan aerodeslizadores transportando munición M795 de 155 milímetros.

La capacidad aérea del grupo anfibio queda evidenciada con fotografías de aviones AV-8B Harrier aterrizando en la cubierta del USS Iwo Jima, así como helicópteros MH-60S Seahawk despegando desde el mismo buque.

Las fotografías también muestran a los marines realizando labores de mantenimiento en el hangar del buque, incluyendo la revisión de elevadores utilitarios.

o

El despliegue naval, que partió del puerto de Norfolk, Virginia, forma parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos para combatir lo que denominan "cárteles de la droga latinoamericana".

La presencia de esta fuerza naval en aguas cercanas a Venezuela ha generado expectativa en la región sobre las posibles acciones que podrían llevarse a cabo.

Aunque el Pentágono describe esta operación como parte de los esfuerzos contra el narcotráfico, la magnitud del despliegue y el tipo de armamento mostrado en las imágenes han levantado interrogantes sobre los alcances reales de la misión.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Caribe

Estados Unidos

Narcotráfico

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es irónico, recibe un premio por defender derechos, pero sus derechos han sido violados al extremo": esposa del periodista Carlos Julio Rojas, detenido en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos difunde las primeras imágenes de los barcos de guerra que se dirigen a aguas cercanas a Venezuela

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Jueza federal anunció que mantendrá en territorio estadounidense al salvadoreño Kilmar Ábrego García

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Por defender la justicia está secuestrado por el régimen de Maduro": Xiomara Sierra, dirigente del partido Vente Venezuela, exige la libertad de Perkins Rocha

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Tiroteo en Minneapolis - Foto: EFE
Tiroteo

Varios heridos, incluidos niños, en grave tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Incautación de la Guardia Costera de EE. UU. - Foto EFE
Estados Unidos y Venezuela

Imágenes impactantes muestran cómo opera la Guardia Costera estadounidense frente a las costas de Venezuela en un histórico operativo del mayor decomiso de drogas

Buques de guerra de Estados Unidos y canciller venezolano Yvan Gil - AFP y EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Venezuela pidió apoyo a la ONU en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que catalogó como "atentando contra la paz"

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Buques de guerra de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Este es el poder real de los ocho buques de guerra desplegados por Estados Unidos en el Mar Caribe

Más de Actualidad

Ver más
Luto en Cali tras atentado del jueves (EFE)
Atentado en Colombia

"Son producto de la debilidad y la falta de liderazgo del actual gobierno”: Andrés Villamizar sobre hechos de violencia en Cali y Antioquia

Policía polaca (Canva)
Colombianos

Polonia acusa a un colombiano de haber provocado un incendio en plan de sabotajes vinculado a Rusia

Drones

Maduro prohíbe el vuelo de drones en Venezuela en medio de tensiones con Estados Unidos

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Luto en Cali tras atentado del jueves (EFE)
Atentado en Colombia

"Son producto de la debilidad y la falta de liderazgo del actual gobierno”: Andrés Villamizar sobre hechos de violencia en Cali y Antioquia

Selección de Venezuela en el partido ante Uruguay por Eliminatorias - Foto: EFE
La Vinotinto

El espectacular golazo de globito de jugador de La Vinotinto en torneo internacional: "El distinto"

J Balvin | Foto: EFE
J Balvin

J Balvin reveló la razón por la que decidió no vivir en Colombia y mudarse a Nueva York: “no puedo ser egoísta”

Policía polaca (Canva)
Colombianos

Polonia acusa a un colombiano de haber provocado un incendio en plan de sabotajes vinculado a Rusia

Esta es una práctica espiritual poderosa que, bien aplicada, puede ayudarte a transformar tu realidad | Foto Canva
Ponte al Día

¿Decretar o manifestar tus más profundos anhelos realmente funciona? Experta revela cómo perseguir la materialización de tus deseos

Drones

Maduro prohíbe el vuelo de drones en Venezuela en medio de tensiones con Estados Unidos

Crimen en Argentina - AFP
Crimen

Presunto asesino serial argentino fue capturado con "huesos" en su casa: cometía los crímenes los viernes

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano