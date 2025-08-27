Estados Unidos difunde las primeras imágenes de los barcos de guerra que se dirigen a aguas cercanas a Venezuela

El Pentágono ha difundido las primeras imágenes del despliegue naval estadounidense en el Caribe, frente a las costas de Venezuela, como parte de los esfuerzos del presidente Donald Trump para combatir el narcotráfico en la región.

Las fotografías y videos muestran el grupo anfibio de despliegue inmediato Iwo Jima de la Marina de Estados Unidos en plena actividad.

El despliegue incluye más de 4.000 marines y marineros a bordo de buques como el USS San Antonio y el USS Iwo Jima.

Las imágenes revelan a los infantes de marina cargando lanzamisiles RIM-7 de la OTAN y realizando simulacros de ataques con morteros. También se observan aerodeslizadores transportando munición M795 de 155 milímetros.

La capacidad aérea del grupo anfibio queda evidenciada con fotografías de aviones AV-8B Harrier aterrizando en la cubierta del USS Iwo Jima, así como helicópteros MH-60S Seahawk despegando desde el mismo buque.

Las fotografías también muestran a los marines realizando labores de mantenimiento en el hangar del buque, incluyendo la revisión de elevadores utilitarios.

El despliegue naval, que partió del puerto de Norfolk, Virginia, forma parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos para combatir lo que denominan "cárteles de la droga latinoamericana".

La presencia de esta fuerza naval en aguas cercanas a Venezuela ha generado expectativa en la región sobre las posibles acciones que podrían llevarse a cabo.

Aunque el Pentágono describe esta operación como parte de los esfuerzos contra el narcotráfico, la magnitud del despliegue y el tipo de armamento mostrado en las imágenes han levantado interrogantes sobre los alcances reales de la misión.