Nuevos ataques en Irán tras 39 días de conflicto y el reloj contando para que expire el ultimátum de Trump al régimen

Este martes Irán recibió nuevos ataques que dejaron 18 muertos, horas antes de que venza el ultimátum de Donald Trump, quien amenaza con destruir infraestructuras civiles del país si no hay un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.

En el 39º día de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán, que desató el conflicto en Oriente Medio, el régimen iraní sigue sin bajar el tono y no ha habido respuesta a la advertencia de Trump.

El mandatario advirtió el lunes que "el país entero podría ser destruido en una sola noche", y dijo estar dispuesto a atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si la república islámica no desbloquea Ormuz.

Por esta vía marítima del Golfo circulaba antes de la guerra cerca del 20% del crudo mundial, y su cierre ha disparado los precios del petróleo.

El ejército iraní criticó una "retórica arrogante" y afirmó a través de un portavoz que este tipo de declaraciones provenientes del dirigente norteamericano "no tienen efecto" en sus operaciones.

El embajador iraní en Kuwait, Mohamad Tutunji, instó por su parte a los países del Golfo a hacer todo lo posible para evitar una "tragedia".

Mientras el reloj corre, Teherán y sus alrededores se vieron sacudidos en las últimas horas por nuevas explosiones y al menos 18 personas murieron en ataques en la provincia de Alborz.

El ejército israelí había anunciado una "oleada" de ataques para "dañar" infraestructuras en la capital y otras regiones.

En paralelo, Trump aseguró que no le preocupa el riesgo de cometer crímenes de guerra destruyendo infraestructuras de uso civil, además, aseguró que el único "crimen de guerra" sería dejar que Irán se dote de armas nucleares.

Según el sitio de información estadounidense Axios, diversos mediadores, entre ellos pakistaníes, han planteado la idea de un alto el fuego de 45 días.

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La agencia oficial de noticias Irna apunta que Irán rechazó la oferta y exige "el fin de los conflictos en la región, un protocolo para el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz".

Según el New York Times, Irán estaría dispuesto a levantar el bloqueo del estrecho de Ormuz e impondría un derecho de paso de dos millones de dólares por barco que se repartiría con el sultanato de Omán, situado al otro lado de la vía marítima.

Los ingresos servirían para reconstruir las infraestructuras destruidas por los ataques israelíes y estadounidenses, en lugar de reclamar indemnizaciones directas.