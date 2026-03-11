"Imagínense lo que este acto significa, muy pronto lo veremos en Venezuela": María Corina Machado sobre la toma de posesión de José Antonio Kast

Este miércoles 11 de marzo, la Premio Nobel de la Paz y líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, asistió a la toma de posesión del presidente chileno José Antonio Kast.

Desde el mencionado acto político, la apodada ‘dama de hierro’ sostuvo: “Imagínense lo que este acto significa para los venezolanos”.

“Un acto que parece sencillo, pero donde un presidente saliente le entrega los símbolos a un nuevo presidente. Muy pronto lo veremos en Venezuela”, afirmó.

La fundadora del partido político Vente Venezuela llegó a Santiago tras recibir una invitación de José Antonio Kast, para participar en la ceremonia de investidura.

Además, Machado tiene pautado sostener un encuentro con la comunidad venezolana residente en Chile.

La reunión con sus connacionales se llevará a cabo el jueves 12 de marzo a las 17:00 horas en el sector de Paseo Bulnes con Parque Almagro, en el centro de Santiago.

Se prevé que en ese encuentro Machado transmita un mensaje de esperanza con miras a un eventual regreso a Venezuela.

María Corina Machado anunció el pasado 1 de marzo que regresará a Venezuela en "pocas semanas" tras meses en el exilio.

Esto con el objetivo de liderar una transición democrática ordenada que permita la reconstrucción del país sudamericano.