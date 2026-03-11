NTN24
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Miércoles, 11 de marzo de 2026
María Corina Machado

"Imagínense lo que este acto significa, muy pronto lo veremos en Venezuela": María Corina Machado sobre la toma de posesión de José Antonio Kast

marzo 11, 2026
Por: Redacción NTN24
La Premio Nobel de la Paz dijo recientemente que regresará a Venezuela en "pocas semanas" tras meses en el exilio, con el objetivo de liderar una transición democrática ordenada que permita la reconstrucción de su país.

Este miércoles 11 de marzo, la Premio Nobel de la Paz y líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, asistió a la toma de posesión del presidente chileno José Antonio Kast.

o

Desde el mencionado acto político, la apodada ‘dama de hierro’ sostuvo: “Imagínense lo que este acto significa para los venezolanos”.

“Un acto que parece sencillo, pero donde un presidente saliente le entrega los símbolos a un nuevo presidente. Muy pronto lo veremos en Venezuela”, afirmó.

La fundadora del partido político Vente Venezuela llegó a Santiago tras recibir una invitación de José Antonio Kast, para participar en la ceremonia de investidura.

Además, Machado tiene pautado sostener un encuentro con la comunidad venezolana residente en Chile.

o

La reunión con sus connacionales se llevará a cabo el jueves 12 de marzo a las 17:00 horas en el sector de Paseo Bulnes con Parque Almagro, en el centro de Santiago.

Se prevé que en ese encuentro Machado transmita un mensaje de esperanza con miras a un eventual regreso a Venezuela.

o

María Corina Machado anunció el pasado 1 de marzo que regresará a Venezuela en "pocas semanas" tras meses en el exilio.

Esto con el objetivo de liderar una transición democrática ordenada que permita la reconstrucción del país sudamericano.

Temas relacionados:

María Corina Machado

Chile

Toma de posesión

José Antonio Kast

Transición democrática

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No le tapa los pecados a Iván Cepeda": Paloma Valencia habla sobre la elección de Aida Quilcué como fórmula del candidato del Pacto Histórico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El problema que tiene Irán no es el boicot, sino el miedo a que estos jugadores se nieguen a volver o quieran pedir asilo": analista sobre retiro de la Selección de Irán del mundial

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En la Casa Blanca hay alguien que conoce los trucos del régimen": experto sobre gestión de EE. UU. en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Para Delcy Rodríguez, su jefatura encargada del régimen está "construyendo una Venezuela más democrática, más justa y más libre"

Edmundo González - Foto: AFP
Edmundo González

“Confirmo que existe una generación dispuesta a asumir un rol activo”: Edmundo González tras un encuentro con jóvenes representantes de Federaciones de Centros Universitarios

Mujer murió en Colombia cuando exigía medicamentos para su hijo - Canva
Crisis de la Salud

Insólita muerte de mujer de 70 años en Colombia mientras exigía medicamentos demorados para su hijo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Para Delcy Rodríguez, su jefatura encargada del régimen está "construyendo una Venezuela más democrática, más justa y más libre"

Edmundo González - Foto: AFP
Edmundo González

“Confirmo que existe una generación dispuesta a asumir un rol activo”: Edmundo González tras un encuentro con jóvenes representantes de Federaciones de Centros Universitarios

Al Pacino, actor estadounidense - Foto: EFE
Al Pacino

El emotivo mensaje con el que Al Pacino lamentó la muerte del actor Robert Duvall con quien coprotagonizó 'El Padrino'

Mujer murió en Colombia cuando exigía medicamentos para su hijo - Canva
Crisis de la Salud

Insólita muerte de mujer de 70 años en Colombia mientras exigía medicamentos demorados para su hijo

Rosanna Arquette y Quentin Tarantino | Foto: EFE
Cine

Actriz de 'Pulp Fiction' acusó a Quentin Tarantino de ser "racista" y "desagradable"; el cineasta respondió a las acusaciones: "espero que haya valido la pena por faltarme el respeto"

Fotos: Artista mexicano Alejandro Goldberg
Arte

Alejandro Goldberg conquista con su pintura intuitiva al público francés en el Grand Palais de París en el marco del Art Capital 2026

El USS Abraham Lincoln junto con su grupo de combate a aguas de Oriente Medio
Estados Unidos

Así es el enorme poder desplegado por EE. UU. e Israel contra el régimen de Irán: ¿cuánto tiempo les tomará eliminar las amenazas que persisten?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre