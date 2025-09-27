Estados unidos estaría evaluando ataques contra el narcoterrorismo en Venezuela, aseguran fuentes a NBC News

Estados unidos estaría planeando ataques contra narcotraficantes dentro de Venezuela, según afirmaron fuentes a NBC News.

Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, son funcionarios familiarizados con la planificación y conversaciones que llevan a cabo en Estados Unidos.

Dichos ataques podrían llevarse a cabo en las próximas semanas, sin embargo, el presidente aún no ha aprobado nada, según afirmaron las fuentes.

Un ataque dentro de Venezuela representaría una intensificación de la campaña militar de la administración Trump contra presuntos objetivos relacionados con el narcotráfico.

De acuerdo con las fuentes, la reciente escalada militar de Estados Unidos se debe a que Maduro “no ha hecho lo suficiente” para detener el flujo de drogas ilegales que salen del país.

Además, agregaron que los planes se centran en ataques con drones contra miembros y líderes de grupos de narcotráfico, así como en atacar laboratorios de drogas.

Desde hace varios días el Gobierno Trump desplegó decenas de tropas y vehículos militares en el sur del Caribe, frente a Venezuela, para combatir el narcotráfico.

Estados Unidos, que acusa al régimen de Nicolás Maduro de liderar la organización narcotraficante Cartel de los Soles, ha aumentado su presión en la zona con el derribo de tres botes cargados de droga.

Este jueves Estados Unidos elevó la tensión en el Caribe al realizar pruebas de misiles balísticos intercontinentales Trident II D5 Life Extension frente a las costas de Florida.

De acuerdo con lo informado por la Marina de los Estados Unidos entre el 17 y 21 de septiembre se realizaron cuatro lanzamientos de prueba programados de misiles Trident II D5LE no armados desde un submarino balístico clase Ohio frente a la costa este de Florida.

Según lo indicado, los Programas de Sistemas Estratégicos de la Armada de los EE. UU., uno de los cuatro lanzamientos iluminó el cielo nocturno y fue visible desde Puerto Rico.

El lanzamiento de estos potentes misiles se suma al despliegue de fuerzas navales estadounidenses en la región, en lo que Washington describe como operaciones contra el narcotráfico y organizaciones criminales.